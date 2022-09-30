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В Грузии стали финансировать сложные операции на сердце
В Грузии стали финансировать сложные операции на сердце
Власти Грузии финансируют госпрограммы, направленные на лечение сердечно-сосудистых заболеваний 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T19:11+0400
2022-09-30T19:11+0400
2022-09-30T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. С 2022 года в Грузии реализуются проекты в направлении кардиохирургии и интервенционной кардиологии, сообщает Минздрав страны.В частности, с этого года снято возрастное ограничение на бесплатный доступ на кардиовертер-дефибрилляторы. Пациенты, нуждающийся в дорогостоящих аппаратах, получают их бесплатно.До этого получить специальные устройства для сердца могла только определенная категория граждан – это пенсионеры, соцнезащищенные, лица с ограниченными возможностями, студенты.Граждане, пользующийся всеобщим здравоохранением, должны заплатить клиникам только стоимость медобслуживания, которая, согласно пакету, колеблется от 0% до 30% от общей стоимости.В каких случаях Минздрав Грузии не будет финансировать пациентов с COVID-19 в клиниках>>Речь идет о так называемых имплантируемых кардиовертер-дефибрилляторах, которые имеют жизненно важную функцию для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это устройство, имплантируемое внутрь тела и способное выполнять кардиоверсию, дефибрилляцию и стимуляцию сердца. Таким образом, устройство способно исправить большинство опасных для жизни сердечных аритмий.Как отмечают в ведомстве, данный аппарат является эффективным средством во время сложных аритмий и защитой от неожиданной смерти. Его называют "встроенным реаниматологом", который в экстремальной ситуации проводит процедуру спасения жизни в автоматическом режиме.В том случае, если устройство обнаружит даже незначительное нарушение ритма сердца, оно начинает производить безболезненные электронные импульсы. В случае необходимости, "умный аппарат" переходит на более сильный режим работы и восстанавливает ритм сердца.В Минздраве Грузии также сообщили, что с 2022 года процесс финансирования пациентов с пороком сердца стал более простым и быстрым.Минздрав Грузии будет финансировать клиники страны по новой системе>>На сто процентов финансируются пациенты до 18 лет, соцнезащищенные, вынужденные переселенцы, ветераны пенсионного возраста, ветераны с ограниченными возможностями. Для остальных действует 70-90% софинансирование.Хирургическое лечение врожденного порока сердца включает два направления - это катетеризация и хирургия. Финансирование распространяется на всех граждан, в том числе, и на тех, у кого есть частная страховка. После введения изменений в госпрограмме проведено 125 операций, на что было потрачено более миллиона лари (353,3 тысячи долларов).С 2022 года сняты ограничения, действующие на радиочастотную абляцию — это один из самых современных методов лечения некоторых видов нарушений ритма сердца.Соответственно, благодаря этим изменениям все больше людей смогут сделать данную процедуру, отмечают в Минздраве Грузии и подчеркивают, что растет доступ граждан к здравоохранению высокого уровня.В рамках госпрограммы также финансируются медикаменты, нужные для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, здравоохранение, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, здравоохранение, министерство здравоохранения грузии
В Грузии стали финансировать сложные операции на сердце
Власти Грузии финансируют госпрограммы, направленные на лечение сердечно-сосудистых заболеваний
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. С 2022 года в Грузии реализуются проекты в направлении кардиохирургии и интервенционной кардиологии, сообщает Минздрав страны.
В частности, с этого года снято возрастное ограничение на бесплатный доступ на кардиовертер-дефибрилляторы. Пациенты, нуждающийся в дорогостоящих аппаратах, получают их бесплатно.
До этого получить специальные устройства для сердца могла только определенная категория граждан – это пенсионеры, соцнезащищенные, лица с ограниченными возможностями, студенты.
Граждане, пользующийся всеобщим здравоохранением, должны заплатить клиникам только стоимость медобслуживания, которая, согласно пакету, колеблется от 0% до 30% от общей стоимости.
Речь идет о так называемых имплантируемых кардиовертер-дефибрилляторах, которые имеют жизненно важную функцию для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это устройство, имплантируемое внутрь тела и способное выполнять кардиоверсию, дефибрилляцию и стимуляцию сердца. Таким образом, устройство способно исправить большинство опасных для жизни сердечных аритмий.
Как отмечают в ведомстве, данный аппарат является эффективным средством во время сложных аритмий и защитой от неожиданной смерти. Его называют "встроенным реаниматологом", который в экстремальной ситуации проводит процедуру спасения жизни в автоматическом режиме.
В том случае, если устройство обнаружит даже незначительное нарушение ритма сердца, оно начинает производить безболезненные электронные импульсы. В случае необходимости, "умный аппарат" переходит на более сильный режим работы и восстанавливает ритм сердца.
В Минздраве Грузии также сообщили, что с 2022 года процесс финансирования пациентов с пороком сердца стал более простым и быстрым.
На сто процентов финансируются пациенты до 18 лет, соцнезащищенные, вынужденные переселенцы, ветераны пенсионного возраста, ветераны с ограниченными возможностями. Для остальных действует 70-90% софинансирование.
Хирургическое лечение врожденного порока сердца включает два направления - это катетеризация и хирургия. Финансирование распространяется на всех граждан, в том числе, и на тех, у кого есть частная страховка. После введения изменений в госпрограмме проведено 125 операций, на что было потрачено более миллиона лари (353,3 тысячи долларов).
С 2022 года сняты ограничения, действующие на радиочастотную абляцию — это один из самых современных методов лечения некоторых видов нарушений ритма сердца.
Соответственно, благодаря этим изменениям все больше людей смогут сделать данную процедуру, отмечают в Минздраве Грузии и подчеркивают, что растет доступ граждан к здравоохранению высокого уровня.
В рамках госпрограммы также финансируются медикаменты, нужные для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.