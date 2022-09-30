https://sputnik-georgia.ru/20220930/v-ramkakh-prazdnovaniya-tbilisoba-v-stolitsu-gruzii-priekhali-delegatsii-iz-14-gorodov-270920187.html

В рамках празднования "Тбилисоба" в столицу Грузии приехали делегации из 14 городов

В рамках празднования "Тбилисоба" в столицу Грузии приехали делегации из 14 городов

На встрече с иностранными коллегами Каладзе говорил о важности развития отношений между городами-побратимами 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T19:57+0400

2022-09-30T19:57+0400

2022-09-30T19:57+0400

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тбилисоба

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В столицу Грузии приехали делегации из 14 городов мира, они будут присутствовать на праздновании дня Тбилиси – "Тбилисоба", сообщает мэрия столицы.Мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с мэром Баку Эльдаром Азизовым, мэром Саарбрюккена Уве Кондратом и советником мэра Рима по международным вопросам Аннисом Габриеле Филлипом.Каладзе поблагодарил им за визит и выразил надежду, что им понравятся мероприятия, посвященные "Тбилисоба"."Тбилисоба 2022" - подробная программа мероприятий >>"Тбилиси красивейший город, своей культурой, традициями, зданиями. Мы стараемся еще больше улучшить инфраструктуру города, украсить улицы, что очень важно. Все, кто хотя бы один раз побывал в Тбилиси, влюблены в него, и я уверен, что дни, проведенные здесь, вам тоже понравятся, поразитесь грузинской культурой, кухней и вином, которым мы гордимся", - заявил Каладзе.На встрече с иностранными коллегами Каладзе говорил о важности развития отношений между городами-побратимами.Тбилисоба в этом году пройдет в шести локациях 1 и 2 октября с разнообразной программой. Масштабное празднование дня столицы проходит впервые после пандемии коронавируса.Этнографический музей масштабно отметит праздник "Тбилисоба" >>Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года праздник не отмечался.С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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