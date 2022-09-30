https://sputnik-georgia.ru/20220930/v-ramkakh-prazdnovaniya-tbilisoba-v-stolitsu-gruzii-priekhali-delegatsii-iz-14-gorodov-270920187.html
В рамках празднования "Тбилисоба" в столицу Грузии приехали делегации из 14 городов
В рамках празднования "Тбилисоба" в столицу Грузии приехали делегации из 14 городов
На встрече с иностранными коллегами Каладзе говорил о важности развития отношений между городами-побратимами 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T19:57+0400
2022-09-30T19:57+0400
2022-09-30T19:57+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
тбилиси
тбилисоба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/1e/270915307_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_22df5ca281fe6b107f4d72efcfc06af2.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В столицу Грузии приехали делегации из 14 городов мира, они будут присутствовать на праздновании дня Тбилиси – "Тбилисоба", сообщает мэрия столицы.Мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с мэром Баку Эльдаром Азизовым, мэром Саарбрюккена Уве Кондратом и советником мэра Рима по международным вопросам Аннисом Габриеле Филлипом.Каладзе поблагодарил им за визит и выразил надежду, что им понравятся мероприятия, посвященные "Тбилисоба"."Тбилисоба 2022" - подробная программа мероприятий >>"Тбилиси красивейший город, своей культурой, традициями, зданиями. Мы стараемся еще больше улучшить инфраструктуру города, украсить улицы, что очень важно. Все, кто хотя бы один раз побывал в Тбилиси, влюблены в него, и я уверен, что дни, проведенные здесь, вам тоже понравятся, поразитесь грузинской культурой, кухней и вином, которым мы гордимся", - заявил Каладзе.На встрече с иностранными коллегами Каладзе говорил о важности развития отношений между городами-побратимами.Тбилисоба в этом году пройдет в шести локациях 1 и 2 октября с разнообразной программой. Масштабное празднование дня столицы проходит впервые после пандемии коронавируса.Этнографический музей масштабно отметит праздник "Тбилисоба" >>Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года праздник не отмечался.С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/1e/270915307_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_1ac599ec117bb8f218b5a70981cb00ca.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, тбилисоба
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, тбилисоба
В рамках празднования "Тбилисоба" в столицу Грузии приехали делегации из 14 городов
На встрече с иностранными коллегами Каладзе говорил о важности развития отношений между городами-побратимами
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В столицу Грузии приехали делегации из 14 городов мира, они будут присутствовать на праздновании дня Тбилиси – "Тбилисоба", сообщает мэрия столицы.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с мэром Баку Эльдаром Азизовым, мэром Саарбрюккена Уве Кондратом и советником мэра Рима по международным вопросам Аннисом Габриеле Филлипом.
Каладзе поблагодарил им за визит и выразил надежду, что им понравятся мероприятия, посвященные "Тбилисоба".
"Тбилиси красивейший город, своей культурой, традициями, зданиями. Мы стараемся еще больше улучшить инфраструктуру города, украсить улицы, что очень важно. Все, кто хотя бы один раз побывал в Тбилиси, влюблены в него, и я уверен, что дни, проведенные здесь, вам тоже понравятся, поразитесь грузинской культурой, кухней и вином, которым мы гордимся", - заявил Каладзе.
На встрече с иностранными коллегами Каладзе говорил о важности развития отношений между городами-побратимами.
Тбилисоба в этом году пройдет в шести локациях 1 и 2 октября с разнообразной программой. Масштабное празднование дня столицы проходит впервые после пандемии коронавируса.
Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года праздник не отмечался.
С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее.