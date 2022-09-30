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https://sputnik-georgia.ru/20220930/v-ramkakh-prazdnovaniya-tbilisoba-v-stolitsu-gruzii-priekhali-delegatsii-iz-14-gorodov-270920187.html
В рамках празднования "Тбилисоба" в столицу Грузии приехали делегации из 14 городов
В рамках празднования "Тбилисоба" в столицу Грузии приехали делегации из 14 городов
На встрече с иностранными коллегами Каладзе говорил о важности развития отношений между городами-побратимами 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T19:57+0400
2022-09-30T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В столицу Грузии приехали делегации из 14 городов мира, они будут присутствовать на праздновании дня Тбилиси – "Тбилисоба", сообщает мэрия столицы.Мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с мэром Баку Эльдаром Азизовым, мэром Саарбрюккена Уве Кондратом и советником мэра Рима по международным вопросам Аннисом Габриеле Филлипом.Каладзе поблагодарил им за визит и выразил надежду, что им понравятся мероприятия, посвященные "Тбилисоба"."Тбилисоба 2022" - подробная программа мероприятий &gt;&gt;"Тбилиси красивейший город, своей культурой, традициями, зданиями. Мы стараемся еще больше улучшить инфраструктуру города, украсить улицы, что очень важно. Все, кто хотя бы один раз побывал в Тбилиси, влюблены в него, и я уверен, что дни, проведенные здесь, вам тоже понравятся, поразитесь грузинской культурой, кухней и вином, которым мы гордимся", - заявил Каладзе.На встрече с иностранными коллегами Каладзе говорил о важности развития отношений между городами-побратимами.Тбилисоба в этом году пройдет в шести локациях 1 и 2 октября с разнообразной программой. Масштабное празднование дня столицы проходит впервые после пандемии коронавируса.Этнографический музей масштабно отметит праздник "Тбилисоба" &gt;&gt;Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года праздник не отмечался.С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, тбилисоба
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, тбилисоба

В рамках празднования "Тбилисоба" в столицу Грузии приехали делегации из 14 городов

19:57 30.09.2022
© Tbilisi City HallКаладзе на встрече с мэрами других городов
Каладзе на встрече с мэрами других городов - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2022
© Tbilisi City Hall
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На встрече с иностранными коллегами Каладзе говорил о важности развития отношений между городами-побратимами
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В столицу Грузии приехали делегации из 14 городов мира, они будут присутствовать на праздновании дня Тбилиси – "Тбилисоба", сообщает мэрия столицы.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с мэром Баку Эльдаром Азизовым, мэром Саарбрюккена Уве Кондратом и советником мэра Рима по международным вопросам Аннисом Габриеле Филлипом.
Каладзе поблагодарил им за визит и выразил надежду, что им понравятся мероприятия, посвященные "Тбилисоба".
"Тбилисоба 2022" - подробная программа мероприятий >>
"Тбилиси красивейший город, своей культурой, традициями, зданиями. Мы стараемся еще больше улучшить инфраструктуру города, украсить улицы, что очень важно. Все, кто хотя бы один раз побывал в Тбилиси, влюблены в него, и я уверен, что дни, проведенные здесь, вам тоже понравятся, поразитесь грузинской культурой, кухней и вином, которым мы гордимся", - заявил Каладзе.
На встрече с иностранными коллегами Каладзе говорил о важности развития отношений между городами-побратимами.
Тбилисоба в этом году пройдет в шести локациях 1 и 2 октября с разнообразной программой. Масштабное празднование дня столицы проходит впервые после пандемии коронавируса.
Этнографический музей масштабно отметит праздник "Тбилисоба" >>
Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года праздник не отмечался.
С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее.
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