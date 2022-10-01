https://sputnik-georgia.ru/20221001/politseyskie-gruzii-v-novom-godu-poluchat-kvartiry-i-uvelichenie-zarplaty-270935442.html
Полицейские Грузии в новом году получат квартиры и увеличение зарплаты
Полицейские Грузии в новом году получат квартиры и увеличение зарплаты
В 2023 году будут отремонтированы здания полиция и полицейские базы, а также обновлено вооружение и техническая база 01.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-01T14:00+0400
2022-10-01T14:00+0400
2022-10-01T14:00+0400
грузия
новости
общество
мвд грузии
зарплата
бюджет грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458144_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_173b42cdaf02fd40ee91e9b5c0c664b5.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Увеличенный бюджет министерства внутренних дел предполагает обеспечение полицейских квартирами и увеличение им зарплаты в 2023 году, а также покупку вертолетов.Накануне глава правительства Ираклий Гарибашвили заявил об увеличении бюджета МВД Грузии в 2023 году.По данным МВД Грузии, увеличенный бюджет в первую очередь будет потрачен на завершение строительства жилого комплекса, в котором поселятся тысяча полицейских страны.Полицейским и военным в Грузии поднимут зарплаты >>Кроме того, всем сотрудникам полиции будет увеличена заработная плата на 20%.Также в 2023 году будут отремонтированы здания полиция и полицейские базы, а также обновлено вооружение и техническая база.Однако самой главной тратой ведомства станет приобретение трех новых вертолетов для тушения пожаров. Деньги на один из них выделены из бюджета 2022 года, а два будут приобретены в 2023 году.В Грузии планируется повышение пенсий >>Также в 2023 году будет приобретено 30 единиц пожарных машин высокой проходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458144_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_7bc5af53471e0b8cd6ed8d7157b58010.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, мвд грузии, зарплата, бюджет грузии
грузия, новости, общество, мвд грузии, зарплата, бюджет грузии
Полицейские Грузии в новом году получат квартиры и увеличение зарплаты
В 2023 году будут отремонтированы здания полиция и полицейские базы, а также обновлено вооружение и техническая база
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Увеличенный бюджет министерства внутренних дел предполагает обеспечение полицейских квартирами и увеличение им зарплаты в 2023 году, а также покупку вертолетов.
Накануне глава правительства Ираклий Гарибашвили заявил об увеличении бюджета МВД Грузии в 2023 году.
По данным МВД Грузии, увеличенный бюджет в первую очередь будет потрачен на завершение строительства жилого комплекса, в котором поселятся тысяча полицейских страны.
Кроме того, всем сотрудникам полиции будет увеличена заработная плата на 20%.
Также в 2023 году будут отремонтированы здания полиция и полицейские базы, а также обновлено вооружение и техническая база.
Однако самой главной тратой ведомства станет приобретение трех новых вертолетов для тушения пожаров. Деньги на один из них выделены из бюджета 2022 года, а два будут приобретены в 2023 году.
Также в 2023 году будет приобретено 30 единиц пожарных машин высокой проходимости.