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Полицейские Грузии в новом году получат квартиры и увеличение зарплаты

Полицейские Грузии в новом году получат квартиры и увеличение зарплаты

В 2023 году будут отремонтированы здания полиция и полицейские базы, а также обновлено вооружение и техническая база 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Увеличенный бюджет министерства внутренних дел предполагает обеспечение полицейских квартирами и увеличение им зарплаты в 2023 году, а также покупку вертолетов.Накануне глава правительства Ираклий Гарибашвили заявил об увеличении бюджета МВД Грузии в 2023 году.По данным МВД Грузии, увеличенный бюджет в первую очередь будет потрачен на завершение строительства жилого комплекса, в котором поселятся тысяча полицейских страны.Полицейским и военным в Грузии поднимут зарплаты >>Кроме того, всем сотрудникам полиции будет увеличена заработная плата на 20%.Также в 2023 году будут отремонтированы здания полиция и полицейские базы, а также обновлено вооружение и техническая база.Однако самой главной тратой ведомства станет приобретение трех новых вертолетов для тушения пожаров. Деньги на один из них выделены из бюджета 2022 года, а два будут приобретены в 2023 году.В Грузии планируется повышение пенсий >>Также в 2023 году будет приобретено 30 единиц пожарных машин высокой проходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, мвд грузии, зарплата, бюджет грузии