https://sputnik-georgia.ru/20221001/tbilisoba-2022-v-stolitse-s-razmakhom-otmechayut-den-goroda-270925460.html

"Тбилисоба-2022": в столице с размахом отмечают день города

"Тбилисоба-2022": в столице с размахом отмечают день города

В это году мэрия Тбилиси подготовила богатую развлекательную программу, интересную как для детей, так и для взрослых 01.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-01T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В грузинской столице с утра празднуют один из любимых праздников осени – День города "Тбилисоба 2022".Праздник проводится после двухлетнего перерыва. В 2020 году "Тбилисоба" была отменена из-за пандемии, в прошлом году – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом, состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки.Празднование "Тбилисоба" в этом году проходит сразу на нескольких локациях: на территории парка Рике, ущелья Легвтахеви, мосту Метехи, а также на площадях Орбелиани и Гудиашвили.Праздник "Тбилисоба" в этом году отметят с особым размахом >>Кроме того, разнообразную программу к "Тбилисобе" подготовил Тбилисский этнографический музей.В парке Рике с 11 часов можно будет поучаствовать в ежегодном гастрономическом фестивале, отведать грузинские национальные сладости. Самые юные гости праздника примут участия в спортивных соревнованиях. Специально для детей организаторы устроят концерт.Этнографический музей масштабно отметит праздник "Тбилисоба" >>В это же время на обновленной площади Орбелиани гостей будет ждать фестиваль цветов, павильоны грузинского кино и музыки, ярмарка и костюмированный карнавал.На площади Европы пройдет гала-концерт, а затем награждение почетных тбилисцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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