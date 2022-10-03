https://sputnik-georgia.ru/20221003/chto-budet-s-tsenami-v-gruzii--mnenie-glavy-minselkhoza-271006326.html

Что будет с ценами в Грузии – мнение главы Минсельхоза

Что будет с ценами в Грузии – мнение главы Минсельхоза

Цена хлеба в Грузии зависит от стоимости местной и импортной пшеницы и пшеничной муки, заявил министр 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T22:34+0400

2022-10-03T22:34+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Если цены на отдельные товары на мировых рынках снизятся, это отразится и на инфляции в Грузии, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства.Согласно данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021 года) в Грузии составила 11,5%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (14,1%), гостиницы и рестораны (15,7%), стоимость услуг здравоохранения снизилась на 1,1%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,8%.По словам министра, инфляция везде, в том числе соседних странах, и в Европе, хотя есть положительная динамика, например снижение цен на пшеницу на мировых рынках, что сказалось на стоимости хлеба в Грузии. Некоторые производители хлеба снизили стоимость продукта номер один на 0,1 лари.По информации экспертов, цена хлеба зависит от стоимости местной и импортной пшеницы и пшеничной муки. В прошлом году тонна пшеницы стоила на мировых рынках 500 долларов, сейчас в два раза меньше.Также, Шамугия напомнил и о положительной тенденции роста экономики страны.Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Средний показатель реального роста за восемь месяцев с начала года составляет 10,3%."У нас двузначный рост в экономике, и мы его поддерживаем, у нас больше доходов, и соответственно появилась возможность внести существенные коррективы в бюджет. Больше доходов — означает больше средств, больше возможностей помочь нашим фермерам и населению и дать больше стимулов экономике", — сказал министр.Уровень инфляции в Грузии вернулся к росту - новая статистика >>Согласно данным Национального банка Грузии, инфляционное давление по-прежнему достаточно высокое как в Грузии, так и в остальном мире.Инфляционные риски, по мнению аналитиков регулятора, усиливаются еще и тем, что на фоне последовательных шоков инфляция длительное время отклонялась от целевого уровня.Однако в последнее время на международных рынках наблюдается положительная динамика. И как заявляет Нацбанк, ожидается, что эти тенденции будут постепенно передаваться на местный рынок и окажут положительное влияние на динамику инфляции.Глава Минфина назвал главную проблему грузинской экономики >>Вместе с тем регулятор отмечает, что дальнейшие тенденции существенно зависят от развития геополитических событий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, отар шамугия , экономика, цены, продукты питания, хлеб