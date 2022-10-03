https://sputnik-georgia.ru/20221003/direktor-krupneyshey-kliniki-gruzii-ushla-s-dolzhnosti-271005908.html

Директор крупнейшей клиники Грузии ушла с должности

Директор крупнейшей клиники Грузии ушла с должности

Чумбуридзе стала генеральным директором Республиканской больницы 3 мая текущего года, сменив на этом посту Левана Гоподзе 03.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Директор Центральной университетской клиники имени академика Кипшидзе (Тбилисская республиканская больница) Лика Чумбуридзе ушла с занимаемой должности спустя пять месяцев с даты назначения.По информации Первого канала, что стало причиной ухода Чумбуридзе с поста, пока неизвестно. До назначения нового руководителя обязанности директора исполняет клинический директор больницы Владимир Папава.Чумбуридзе стала генеральным директором Республиканской больницы 3 мая текущего года, сменив на этом посту Левана Гоподзе. Тогда в Минздраве Грузии заявили, что после того, как пандемия ослабла, в клиниках, в том числе и частных, начались изменения. Исходя из новых обстоятельств, клиники нуждаются в новых направлениях и перестройке сервисов, пояснили в ведомстве.Что известно о Республиканской больницеЦентральная университетская клиника имени академика Н.Кипшидзе (тбилисская республиканская больница) входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании.В холдинг также входят Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, тбилисская детская инфекционная клиническая больница, Центр регионального здравоохранения и батумская клиническая республиканская больница.В феврале 2020 года с целью совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии" (Georgian Medical Holding). Его цель - обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором.В Минздраве Грузии объяснили, как продолжит работу Республиканская больница >>Благодаря работе холдинга во время пандемии коечный фонд во всех клиниках холдинга увеличился на 65%. Холдинг успешно управлял более чем 130 карантинными зонами и ковид-гостиницами по всей стране.С марта 2021 года Холдинг участвует в процессе иммунизации. Были введены в действие мобильные центры иммунизации, укомплектованы мобильные бригады. На сегодняшний день на прививочных пунктах холдинга проведено около полумиллиона прививок, что составляет 25% от общего числа.Georgian Medical Holding взял на себя еще одну функцию: он управляет центральной онлайн-клиникой для выявления подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, правильного направления пациентов к специалистам, ведения лечения в домашних условиях и мониторинга процессов, отслеживания случаев COVID-19.Япония подарила тбилисской республиканской больнице дорогостоящую медтехнику >>В 2022 году в планах холдинга: постепенно отремонтировать и оснастить все клиники, находящиеся под его управлением, техническим оборудованием. На завершающем этапе находятся переговоры с Европейским инвестиционным банком, который профинансирует восстановление и ремонт объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, республиканская больница, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии