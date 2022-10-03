https://sputnik-georgia.ru/20221003/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii-v-avguste-270977001.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии в августе

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии в августе

В августе, по сравнению с июлем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,1% 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T09:01+0400

2022-10-03T09:01+0400

2022-10-03T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в августе 2022 года повысился на 11% по сравнению с августом 2021 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 15,2%, в том числе на продовольствие – на 14,7%, а в горнодобывающей цены снизились на 14,6%.В августе, по сравнению с июлем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,1%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в августе на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться – новая статистика >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 21,2%, перерабатывающей промышленности – на 14,2%, в том числе на продукты питания – на 17,2%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в августе вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 21,3%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 10,4%, в том числе на химическую продукцию – на 106,7%, а на напитки снизились на 11,4%.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 1,8%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 3,5%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в августе 2022 года составил 10,9% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,8%. В августе, по сравнению с июлем, уровень инфляции составил 0,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, цены, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"