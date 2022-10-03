https://sputnik-georgia.ru/20221003/zvezdopad-drakonidy-2022-gde-i-kogda-nablyudat-yarkiy-meteornyy-potok-271002441.html

Звездопад Дракониды 2022: где и когда наблюдать яркий метеорный поток

Звездопад Дракониды 2022: где и когда наблюдать яркий метеорный поток

Звездопад Дракониды – яркий осенний метеорный поток подарит незабываемое зрелище жителям нашей планеты 8-9 октября 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T19:41+0400

2022-10-03T19:41+0400

2022-10-03T19:41+0400

справки

звездопад

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Жители Земли смогут наблюдать астрономическое представление в ночь в субботу – на пике звездопад Дракониды подарит до 15 ярких метеоров в час.Где и когда наблюдать яркий метеорный поток – звездопад Дракониды, читайте в Sputnik Грузия.Где и когда наблюдатьЯркий метеорный поток - звездопад Дракониды, жители Земли смогут наблюдать с 6 по 10 октября.Звездопад Дракониды в 2022 году лучше всего будет виден 8 октября вечером, сразу как стемнеет, и до полуночи, при безоблачной погоде. Лучше всего метеоры наблюдать сразу после захода Солнца.Красноватые, медленные метеоры можно будет наблюдать из любой точки Земли, хотя жители Северного полушария насладятся более красочным зрелищем.Специалисты, желающим наблюдать звездопад Дракониды, рекомендуют найти место на возвышенности, подальше от городских огней и смотреть пристально вверх, пока глаза не привыкнут к темноте. Кстати, смотреть в это время нужно не на сам радиант, откуда как нам кажется вылетают метеоры, а немного в сторону от этой точки.В целом, условия наблюдения звездопада Дракониды в 2022-м не очень благоприятны – в этом году полнолуние попадает на ночь максимума яркого метеорного потока.ДраконидыНазвали Дракониды в честь созвездия Дракона, в котором находится радиант этого метеорного потока.Прародительница метеорного потока Дракониды – периодическая комета 21Р/Джакобини-Циннера, открытая в 1900-м. Полный оборот вокруг Солнца комета делает за 6,6 года.Большую часть своего времени метеорный поток Дракониды не активен, однако всплески - от 20 до 500 метеоров в час, иногда случаются. Такие всплески происходят того, когда комета подходит к небесному светилу, а ее хвост в это время оказывается относительно недалеко от нашей планеты. В этот период в небе наблюдаются короткие, но очень интенсивные звездные дожди.Такой дождь последний раз наблюдался в 1998-м – кратковременная активность яркого метеорного потока достигала 700 метеоров в час.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220930/zatmenie-zvezdopady-kakie-yarkie-sobytiya-podarit-nebo-v-oktyabre-2022-270909250.html

https://sputnik-georgia.ru/20220104/astronomicheskiy-kalendar-2022-samye-vazhnye-yavleniya-goda-263376530.html

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