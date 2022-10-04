https://sputnik-georgia.ru/20221004/mne-ne-o-chem-s-vami-razgovarivat---saakashvili-otkazalsya-davat-pokazaniya-sudu-271034372.html

"Мне не о чем с вами разговаривать" - Саакашвили отказался давать показания суду

"Мне не о чем с вами разговаривать" - Саакашвили отказался давать показания суду

Состояние здоровья экс-президента резко ухудшилось после прихода к нему прокурора и судьи, заявил адвокат 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T21:16+0400

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2022-10-04T21:16+0400

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михаил саакашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался давать показания по делу о незаконном пересечении государственной границы в гражданской клинике "Вивамеди" из-за чего судебное заседанию вновь отложили.Решение о проведение выездного заседания вместо Тбилисского городского суда в клинике было принято после того, как суду была предъявлена справка из медучреждения, согласно которой Саакашвили мог давать показания. Таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения."После консультаций с Саакашвили адвокат заявил, что у него проблема со здоровьем и не может дать показания. Когда мы вошли в палату, на вопрос суда, даст ли он показания, Саакашвили разъяснил, что ему не о чем с нами разговаривать ни до консультации с врачом и ни после консультации с ним", - заявил прокурор Леван Вепхвадзе журналистам.Голодовка, суды и акции – 365 дней заключения Саакашвили >>В свою очередь, адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе заявил, что состояние здоровья экс-президента резко ухудшилось, после того, как к нему "ворвались в палату". По информации адвоката, у Саакашвили был медицинский криз, резкое изменение давления, из-за чего ему стало плохо и понадобилось медицинское вмешательство.Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.Чтобы встретится с экс-президентом в Грузии прибыл американский адвокат Месимо Д'Анджело и два врача - невролог Шахин Эммануэль Лахани и Джеймс Коб, который, по информации адвоката Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, является лауреатом Нобелевской премии и приехал в Грузию по своей инициативе и за свой счет.Инициатива приглашения иностранных экспертов принадлежит адвокатам Саакашвили. По их мнению, заключение экспертов вместе со специалистами центра "Эмпатия" станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента.Однако до этого времени к Саакашвили не удалось попасть Джеймсу Кобу.В связи с этим, в Агентстве регулирования медицинской и фармацевтической деятельности разъяснили, что центр "Эмпатия" обратился к агентству 6 июня с просьбой предоставить иностранным специалистам временное шестимесячное право на врачебную деятельность.На заседание Совета профессионального развития было принято решение предоставить право на врачебную деятельность иностранным специалистам. В частности, Эрику Голдсмиту по специальности "психиатрия", Ондер Озкалипч по специальности "судебная медицина", Шахин Эммануэль Лахани - "неврология",Что касается Джеймса Коба и Стюарта Финкелья, то совет не удовлетворил их требования, так как они не представили документ, подтверждающий их деятельность.Адвокаты требуют отсрочить наказание Саакашвили на год>>Документы этих двух специалистов были предъявлены лишь 3 октября. Как отмечают в агентстве, вопрос будет рассмотрен на первом же заседании Совета профессионального развития.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский городской суд