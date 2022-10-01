https://sputnik-georgia.ru/20221001/golodovka-sudy-i-aktsii--365-dney-zaklyucheniya-saakashvili-270959593.html
Голодовка, суды и акции – 365 дней заключения Саакашвили
Голодовка, суды и акции – 365 дней заключения Саакашвили
Непосредственно в тюрьме Саакашвили провел в общей сложности полгода, все остальное время он находился в лечебницах 01.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-01T20:26+0400
2022-10-01T20:26+0400
2022-10-01T21:18+0400
грузия
политика
аналитика
михаил саакашвили
сандро гиргвлиани
валерий гелашвили
тбилиси
украина
грузинская мечта
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С момента ареста некогда самого влиятельного и известного грузинского политика – третьего президента Грузии Михаила Саакашвили прошел ровно год, однако все это время главной темой обсуждения были не суды и вопрос справедливости, а состояние его здоровья и гадания по результатам обследований.Об аресте третьего президента Грузии власти объявили вечером 1 октября. Вернувшийся из Украины на пароме в контейнере с молочкой Саакашвили записал несколько видео в нескольких городах Грузии, где успел побывать до ареста в Тбилиси.Тайный въезд на территорию Грузии в обход погранично-пропускных пунктов стал основанием для возбуждения против Саакашвили нового уголовного дела – о незаконном пересечении государственной границы.Арестовали Саакашвили в квартире одного из многоэтажных домов в Тбилиси 1 октября на основании вынесенных заочно приговоров по двум уголовным делам, связанным с периодом его президентства – о помиловании осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили."Нацдвижение" ослабло благодаря политике "Грузинской мечты" - Кобахидзе>>Как позже рассказали близкие Саакашвили, его арестовали после прибытия курьера с едой – знаменитыми грузинскими хинкали. Эти хинкали, кстати, стали последней едой экс-президента на ближайшие 50 дней.Сразу после ареста Саакашвили объявил голодовку и с тех пор вопрос состояния его здоровья отодвинул на задний план и уголовные дела, а их целых три, и судебные заседания, некоторые из которых все же привлекли внимание – экс-президент использовал скамью подсудимых как трибуну для политических выступлений.Непосредственно в тюрьме Саакашвили провел в общей сложности полгода, все остальное время он находился в лечебницах - с 8 ноября по 30 декабря 2021 года и с 12 мая этого года по сегодняшний день, так как долгосрочная голодовка подорвала его здоровье.Больничные хроникиИзначально власти не воспринимали голодовку Саакашвили всерьез, особенно после заявлений администрации тюрем о том, что экс-президент ест каши и пьет соки. Возмущенный ироничными комментариями представителей правящей партии "Грузинская мечта" Саакашвили отказался даже от назначенных врачами медикаментов.В результате состояние здоровья экс-президента ухудшилось настолько, что понадобилась госпитализация. Восьмого ноября Саакашвили этапировали из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси, как выяснилось позже без его согласия.Экс-президент Грузии, будучи уверенным в том, что его везут в гражданскую клинику, отказался выходить из машины, когда она подъехала к тюремной больнице. Его вытолкали из машины и занесли (в прямом смысле этого слова) в палату. Убедиться в этом мог любой желающий – пенитенциарная служба Минфина обнародовала видео.Спустя некоторое время началось расследование о правомерности действий сотрудников тюремной администрации. Кроме того, министерство юстиции заявило о возможном возбуждении еще одного дела против Саакашвили - за то, что он разбил в палате аппаратуру, но эта тема больше не поднималась.Мелия vs Кезерашвили – кто не вписывается в новые правила игры в ЕНД?>>От медицинской помощи в тюремной больнице Саакашвили категорически отказывался. Состояние здоровья экс-президента насколько ухудшилось, что 20 ноября он потерял сознание прямо на встрече с навестившими его адвокатами. В срочном порядке эго этапировали в военный госпиталь в городе Гори.Таким образом Саакашвили добился своего и прекратил голодовку, продлившуюся 50 дней.Спустя девять дней Саакашвили впервые предстал перед грузинским судом. Всего он был на суде шесть раз, и каждый раз, получая право слова, поворачивался к судьям спиной и делал политические заявления – называл судей рабами, обвинял власти во всевозможных грехах и обещал расплаты.В тюрьму Саакашвили вернули 30 декабря.Проведя в стенах тюрьмы несколько месяцев Саакашвили 21 февраля 2022 года вновь объявил голодовку с требованием перевода в гражданскую клинику, но ненадолго - до 10 марта. В клинику "Вивамеди", где экс-президент находится по сей день, его этапировали 12 мая для обследования.Для оценки состояния здоровья Саакашвили было создано сразу несколько независимых экспертных групп, в том числе и при аппарате Народного защитника. После завершения 50-дневной голодовки последняя поставила следующий диагноз: энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения.Адвокаты требуют отсрочить наказание Саакашвили на год>>Что до последнего диагноза, о нем ничего не известно широкой общественности. Министерство юстиции и врачи клиники "Вивамеди" говорят, что состояние экс-президента стабильное, при этом уже в который раз в суд поступают документы из клиники о том, что Саакашвили не в состоянии являться на суд и участвовать в заседаниях.В свою очередь врачи из экспертных групп, члены семьи и адвокаты Саакашвили, а также его соратники продолжают настаивать на переводе экс-президента на лечение в одну из клиник Европы.От режима спасителя до сожаленийВернулся Саакашвили, как он сам сказал, чтобы помочь оппозиции выиграть выборы в местные органы власти. План был таков: он, рискуя своей свободой, возвращается на родину, вселяет уверенность во всех недовольных властями, что перемены возможны, оппозиция побеждает и уже дальше все встают на его защиту.Одних обещаний о возвращении перед каждыми последними выборами, как показала практика, было недостаточно – "Грузинская мечта" вновь и вновь оказывалась на коне. Пришлось идти ва-банк.Возвращение Саакашвили на родину действительно получило большой резонанс. Но…Риск не оправдал себя. "Грузинская мечта" опять победила, за небольшими исключениями – оппозиции досталось кресло мэра в одном районе и еще в нескольких районах оппозиция получила большинство мест в местном совещательном органе - а Саакашвили попал за решетку, судя по заявлениям властей – надолго. Преступник должен нести ответственность за содеянное, говорят они.Достаточно долгое время внимание населения было приковано к сводкам о состоянии здоровья Саакашвили. Оппозиция, члены семьи и адвокаты Саакашвили ежедневно в один голос кричали, что власти убивают третьего президента страны, что главный борец за демократические ценности и свободу Грузии - политический заключенный.Но если в первые недели и даже месяцы его соратники и сторонники устраивали акции, пикеты и даже массовые голодовки, то сейчас об экс-президенте напоминают по большей части его письма, публикуемые на его странице в соцсети. Да и те набирают намного меньше лайков, чем полгода назад.Тем не менее умалять роль Саакашвили в грузинской политике не стоит. Именно с его именем до сих пор ассоциируется главная оппозиционная партия страны, главный конкурент правящей силы - "Единое национальное движение".Сын Саакашвили рассказал, что он сожалеет о возвращении в Грузию>>Что мы имеем спустя год: выборы проиграны, хоть главная оппозиционная партия и ее соратники и говорят, что они были сфальсифицированы; Саакашвили - в тюрьме; сын Саакашвили говорит, что экс-президент сожалеет о возвращении в Грузию и впредь больше не намерен вмешиваться в грузинскую политику, единственное требование – освободить его, пусть даже на время, для прохождения курса лечения за границей.Уголовные делаПо грузинскому законодательству, экс-президент Грузии – преступник, чьи два преступления доказаны во всех трех инстанциях грузинского суда. В грузинской тюрьме он должен провести шесть лет (с момента ареста).Но это не все. Экс-президента ждет решения суда по трем разным уголовным делам. Помимо незаконного пересечения границы, он проходит обвиняемым по делу о событиях 2007 года, когда была жестко разогнана акция оппозиции в Тбилиси и спецназ устроил погром в здании на то время оппозиционного телекомпании "Имеди", а также по делу о растрате более 8,8 миллиона лари из бюджета на свои нужды.Дела в суде находятся в активной фазе, однако, когда будет вердикт, на данный момент неизвестно.
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грузия, политика, аналитика, михаил саакашвили, сандро гиргвлиани, валерий гелашвили, тбилиси, украина, грузинская мечта
грузия, политика, аналитика, михаил саакашвили, сандро гиргвлиани, валерий гелашвили, тбилиси, украина, грузинская мечта
Голодовка, суды и акции – 365 дней заключения Саакашвили
20:26 01.10.2022 (обновлено: 21:18 01.10.2022)
Непосредственно в тюрьме Саакашвили провел в общей сложности полгода, все остальное время он находился в лечебницах
С момента ареста некогда самого влиятельного и известного грузинского политика – третьего президента Грузии Михаила Саакашвили прошел ровно год, однако все это время главной темой обсуждения были не суды и вопрос справедливости, а состояние его здоровья и гадания по результатам обследований.
Об аресте третьего президента Грузии власти объявили вечером 1 октября. Вернувшийся из Украины на пароме в контейнере с молочкой Саакашвили записал несколько видео в нескольких городах Грузии, где успел побывать до ареста в Тбилиси.
Тайный въезд на территорию Грузии в обход погранично-пропускных пунктов стал основанием для возбуждения против Саакашвили нового уголовного дела – о незаконном пересечении государственной границы.
Арестовали Саакашвили в квартире одного из многоэтажных домов в Тбилиси 1 октября на основании вынесенных заочно приговоров по двум уголовным делам, связанным с периодом его президентства – о помиловании осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили.
Как позже рассказали близкие Саакашвили, его арестовали после прибытия курьера с едой – знаменитыми грузинскими хинкали. Эти хинкали, кстати, стали последней едой экс-президента на ближайшие 50 дней.
Сразу после ареста Саакашвили объявил голодовку и с тех пор вопрос состояния его здоровья отодвинул на задний план и уголовные дела, а их целых три, и судебные заседания, некоторые из которых все же привлекли внимание – экс-президент использовал скамью подсудимых как трибуну для политических выступлений.
Непосредственно в тюрьме Саакашвили провел в общей сложности полгода, все остальное время он находился в лечебницах - с 8 ноября по 30 декабря 2021 года и с 12 мая этого года по сегодняшний день, так как долгосрочная голодовка подорвала его здоровье.
Больничные хроники
Изначально власти не воспринимали голодовку Саакашвили всерьез, особенно после заявлений администрации тюрем о том, что экс-президент ест каши и пьет соки. Возмущенный ироничными комментариями представителей правящей партии "Грузинская мечта" Саакашвили отказался даже от назначенных врачами медикаментов.
В результате состояние здоровья экс-президента ухудшилось настолько, что понадобилась госпитализация. Восьмого ноября Саакашвили этапировали из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси, как выяснилось позже без его согласия.
Экс-президент Грузии, будучи уверенным в том, что его везут в гражданскую клинику, отказался выходить из машины, когда она подъехала к тюремной больнице. Его вытолкали из машины и занесли (в прямом смысле этого слова) в палату. Убедиться в этом мог любой желающий – пенитенциарная служба Минфина обнародовала видео.
Спустя некоторое время началось расследование о правомерности действий сотрудников тюремной администрации. Кроме того, министерство юстиции заявило о возможном возбуждении еще одного дела против Саакашвили - за то, что он разбил в палате аппаратуру, но эта тема больше не поднималась.
От медицинской помощи в тюремной больнице Саакашвили категорически отказывался. Состояние здоровья экс-президента насколько ухудшилось, что 20 ноября он потерял сознание прямо на встрече с навестившими его адвокатами. В срочном порядке эго этапировали в военный госпиталь в городе Гори.
Таким образом Саакашвили добился своего и прекратил голодовку, продлившуюся 50 дней.
Спустя девять дней Саакашвили впервые предстал перед грузинским судом. Всего он был на суде шесть раз, и каждый раз, получая право слова, поворачивался к судьям спиной и делал политические заявления – называл судей рабами, обвинял власти во всевозможных грехах и обещал расплаты.
В тюрьму Саакашвили вернули 30 декабря.
Проведя в стенах тюрьмы несколько месяцев Саакашвили 21 февраля 2022 года вновь объявил голодовку с требованием перевода в гражданскую клинику, но ненадолго - до 10 марта. В клинику "Вивамеди", где экс-президент находится по сей день, его этапировали 12 мая для обследования.
Для оценки состояния здоровья Саакашвили было создано сразу несколько независимых экспертных групп, в том числе и при аппарате Народного защитника. После завершения 50-дневной голодовки последняя поставила следующий диагноз: энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения.
Что до последнего диагноза, о нем ничего не известно широкой общественности. Министерство юстиции и врачи клиники "Вивамеди" говорят, что состояние экс-президента стабильное, при этом уже в который раз в суд поступают документы из клиники о том, что Саакашвили не в состоянии являться на суд и участвовать в заседаниях.
В свою очередь врачи из экспертных групп, члены семьи и адвокаты Саакашвили, а также его соратники продолжают настаивать на переводе экс-президента на лечение в одну из клиник Европы.
От режима спасителя до сожалений
Вернулся Саакашвили, как он сам сказал, чтобы помочь оппозиции выиграть выборы в местные органы власти. План был таков: он, рискуя своей свободой, возвращается на родину, вселяет уверенность во всех недовольных властями, что перемены возможны, оппозиция побеждает и уже дальше все встают на его защиту.
Одних обещаний о возвращении перед каждыми последними выборами, как показала практика, было недостаточно – "Грузинская мечта" вновь и вновь оказывалась на коне. Пришлось идти ва-банк.
Возвращение Саакашвили на родину действительно получило большой резонанс. Но…
Риск не оправдал себя. "Грузинская мечта" опять победила, за небольшими исключениями – оппозиции досталось кресло мэра в одном районе и еще в нескольких районах оппозиция получила большинство мест в местном совещательном органе - а Саакашвили попал за решетку, судя по заявлениям властей – надолго. Преступник должен нести ответственность за содеянное, говорят они.
Достаточно долгое время внимание населения было приковано к сводкам о состоянии здоровья Саакашвили. Оппозиция, члены семьи и адвокаты Саакашвили ежедневно в один голос кричали, что власти убивают третьего президента страны, что главный борец за демократические ценности и свободу Грузии - политический заключенный.
Но если в первые недели и даже месяцы его соратники и сторонники устраивали акции, пикеты и даже массовые голодовки, то сейчас об экс-президенте напоминают по большей части его письма, публикуемые на его странице в соцсети. Да и те набирают намного меньше лайков, чем полгода назад.
Тем не менее умалять роль Саакашвили в грузинской политике не стоит. Именно с его именем до сих пор ассоциируется главная оппозиционная партия страны, главный конкурент правящей силы - "Единое национальное движение".
Что мы имеем спустя год: выборы проиграны, хоть главная оппозиционная партия и ее соратники и говорят, что они были сфальсифицированы; Саакашвили - в тюрьме; сын Саакашвили говорит, что экс-президент сожалеет о возвращении в Грузию и впредь больше не намерен вмешиваться в грузинскую политику, единственное требование – освободить его, пусть даже на время, для прохождения курса лечения за границей.
Уголовные дела
По грузинскому законодательству, экс-президент Грузии – преступник, чьи два преступления доказаны во всех трех инстанциях грузинского суда. В грузинской тюрьме он должен провести шесть лет (с момента ареста).
Но это не все. Экс-президента ждет решения суда по трем разным уголовным делам. Помимо незаконного пересечения границы, он проходит обвиняемым по делу о событиях 2007 года, когда была жестко разогнана акция оппозиции в Тбилиси и спецназ устроил погром в здании на то время оппозиционного телекомпании "Имеди", а также по делу о растрате более 8,8 миллиона лари из бюджета на свои нужды.
Дела в суде находятся в активной фазе, однако, когда будет вердикт, на данный момент неизвестно.