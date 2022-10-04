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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T07:01+0400
2022-10-04T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 1,11% и составила 85,81 доллара с доходностью 7,36%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt &amp; Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,34%, торги закрылись с доходностью 4,95% по цене 100,85 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 93,82 пункта с доходностью 10,9%, за неделю цена понизилась на 0,74%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 3,18% и составила 78,71 пункта, доходность составила 8,83%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии &gt;&gt;Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась 4,19% и составила 19,88 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 518 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 19,2-21,15 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии &gt;&gt;Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 4,77% и составила 6,19 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 124 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,85-6,69 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 2,11% до 16,68 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 241 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 16,0-17,46 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации
грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

07:01 04.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL-OLIVASЛондон. Королевский банк и лондонская биржа
Лондон. Королевский банк и лондонская биржа - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 1,11% и составила 85,81 доллара с доходностью 7,36%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,34%, торги закрылись с доходностью 4,95% по цене 100,85 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 93,82 пункта с доходностью 10,9%, за неделю цена понизилась на 0,74%.
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 3,18% и составила 78,71 пункта, доходность составила 8,83%.
Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась 4,19% и составила 19,88 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 518 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 19,2-21,15 фунта за акцию.
Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>
Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 4,77% и составила 6,19 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 124 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,85-6,69 фунта.
Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 2,11% до 16,68 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 241 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 16,0-17,46 фунта за акцию.
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