https://sputnik-georgia.ru/20221004/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-271007505.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T07:01+0400

2022-10-04T07:01+0400

2022-10-04T07:01+0400

грузия

новости

tbc bank

экономика

"банк грузии"

грузинская железная дорога

еврооблигации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252300826_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62f54dae2b39a65a6c30af4abc500444.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 1,11% и составила 85,81 доллара с доходностью 7,36%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,34%, торги закрылись с доходностью 4,95% по цене 100,85 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 93,82 пункта с доходностью 10,9%, за неделю цена понизилась на 0,74%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 3,18% и составила 78,71 пункта, доходность составила 8,83%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась 4,19% и составила 19,88 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 518 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 19,2-21,15 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 4,77% и составила 6,19 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 124 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,85-6,69 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 2,11% до 16,68 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 241 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 16,0-17,46 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации