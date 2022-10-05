https://sputnik-georgia.ru/20221005/obnarodovany-detali-sudebnogo-razbiratelstva-ivanishvili-s-credit-suisse-271057798.html

Обнародованы детали судебного разбирательства Иванишвили с Credit Suisse

Обнародованы детали судебного разбирательства Иванишвили с Credit Suisse

Сингапурский международный коммерческий суд рассматривал дело 5-23 сентября 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T15:54+0400

2022-10-05T15:54+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Защита экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили довольна судебным разбирательством против сингапурской трастовой компании Credit Suisse (один из крупнейших в Швейцарии и в мире финансовых институтов) и рассчитывает на положительный исход. Сингапурский международный коммерческий суд рассматривал дело 5-23 сентября. В рамках устных слушаний был опрошен и сам истец – Иванишвили. Суд озвучит решение не раньше, чем до 2023 года. По данным MKD Law, ходе судебных заседаний ответчик признал ответственность за существенную часть нарушений. Более того, когда Иванишвили давал показания, ответчик заострил внимание на том, что банковские трасты с марта 2022 года не перечисляли ему даже те деньги, которые не затронула мошенническая схема менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона.После того, как у суда возникли вопросы по этому поводу, банк был вынужден перечислить Иванишвили часть удерживаемых с марта денег. И это лишь малая часть аккумулированных в трастах Credit Suisse денег Иванишвили. Большая часть суммы находится под управлением траста, зарегистрированного в юрисдикции острова Гернси. Эта сумма также с марта безосновательно удерживается и пока в этом плане нет никаких подвижек. "Таким образом почерк банка не изменился. Он лишь был вынужден осуществить перечисление из сингапурского траста с малым активом, что, очевидно, стало результатом указания суда", – сказано в заявлении. "Это больше, чем рэкет" - Каладзе о проблемах Иванишвили с Credit Suisse>>В ходе судебного разбирательства по делу сингапурского траста, согласно заявлению MKD Law, новый руководитель юридической службы банковской группы выразил озабоченность по поводу предыдущих действий банка и заявил о готовности заключить сделку, что в том числе был готов отправиться в Грузию и принести извинения Иванишвили."Но, спустя несколько дней, он резко изменил позицию (причиной, действительно, не было какое-либо улучшение позиций банка в судебном споре, даже наоборот) и прекратил всякую коммуникацию по инициированному им же вопросу", – сказано в заявлении. Иванишвили VS Credit SuisseГлобальный судебный процесс, инициированный миллиардером и основателем правящей партии "Грузинская мечта" Иванишвили против Credit Suisse и его подразделений, ведется много лет. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, а во втором – об отказе трастов осуществлять запрашиваемые транзакции.Ранее Верховный суд Бермудских островов обязал дочернюю компанию Credit Suisse AG по страхованию жизни Credit Suisse Life Bermuda выплатить ущерб Иванишвили и другим пострадавшим в результате мошенничества вкладчикам 607 350 000 долларов.Суд обязал Credit Suisse Life депонировать эти деньги на специально отведенный счет в одном из швейцарских банков. Непосредственно пострадавшие вкладчики пока не смогут получить деньги, так как Credit Suisse Life подал апелляцию.Иванишвили обнаружил, что с его страховой схемы исчезли 400 миллионов долларов, в 2015 году. В 2016 году было открыто дело о мошенничестве против экс-менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона, который позже признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Иванишвили планирует перевести тяжбу с Credit Suisse на более высокий уровень >>Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам за мошенничество, но он был освобожден раньше срока. В 2020 году, до начала рассмотрения гражданских споров по существу, Лескодрон покончил жизнь самоубийством."Для Бидзины Иванишвили особенно примечательно то, что банк совершил самый большой удар по его финансовой стабильности в 2008-2010 годах, на что менеджмент банка отреагировал не разоблачением виновного сотрудника, а, наоборот, его поощрением, и это продолжалось до тех пор, пока после решения самого г-на Иванишвили банку не оставалось ничего другого, кроме как на опережение обратиться в прокуратуру", – сказано в заявлении MKD Law. Юристы также отметили, что им непонятно, почему швейцарские СМИ, несмотря на широкое освещение судебного разбирательства, воздерживаются от публикации письма Иванишвили, в которой говорится о том, что менеджмент банка осознанно наносит вред банку, банковской системе и имиджу государства. После продажи своих активов в России в два этапа (в 2005 и 2011 годах), Иванишвили разместил полученные средства в банке. Депозит в размере 755 миллионов долларов Иванишвили внес в офис Credit Suisse Life на Бермудских островах. Этот взнос был в форме "страховой премии", и швейцарский банк отвечал за его вложение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, бидзина иванишвили, тбилиси, швейцария, credit suisse, грузинская мечта