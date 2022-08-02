https://sputnik-georgia.ru/20220802/ivanishvili-planiruet-perevesti-tyazhbu-s-credit-suisse-na-bolee-vysokiy-uroven-269134441.html

Иванишвили планирует перевести тяжбу с Credit Suisse на более высокий уровень

Иванишвили планирует перевести тяжбу с Credit Suisse на более высокий уровень

Адвокаты основателя "Грузинской мечты" обратятся в парламент Швейцарии 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T18:30+0400

2022-08-02T18:30+0400

2022-08-02T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Тяжба экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили с одним из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse требует большего внимания со стороны властей Швейцарии, сказал адвокат Иванишвили Виктор Кипиани журналистам.Накануне адвокатская контора MKD Law обнародовала заявление о намерении Иванишвили напрямую обратиться к парламенту Швейцарии и крупным политическим группам, а также органу финансового надзора Швейцарии. Кроме того, рассматривает вопрос обнародования деталей общения Иванишвили с Credit Suisse."Исходя из этого, нарушения по нашему делу, и не только по нашему, требуют большего внимания со стороны законодательства и органа надзора", - отметил Кипиани. По его словам, защита Иванишвили стремится привлечь внимание швейцарских законодателей и государственных институтов с тем, чтобы "этим банком побыстрее занялись" и была устранена ошибка не только по делу Иванишвили, но и в отношении всех существующих и потенциальных инвесторов.Что касается намерения обнародовать детали общения Иванишвили с банком, то адвокат объясняет это желанием информировать общественность.Иванишвили против "дочки" Credit Suisse - адвокат рассказал об успехах в суде>>"Это продиктовано вполне здоровым отношением к вопросу, чтобы у аудитории не сложилось впечатления, что мы что-то выдумываем или что какие-то вопросы являются нашей трактовкой. Есть конкретные документы, на которых будет основан наш иск", — сказал Кипиани.Отношения Иванишвили с Credit SuisseГлобальный судебный процесс, инициированный основателем правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьером Грузии Иванишвили против Credit Suisse и его подразделений, ведется много лет.В одном случае речь идет о возмещении ущерба из-за мошенничества, а во втором - об отказе трастов фонда Green Vals Trust, учрежденного Credit Suisse, осуществить запрашиваемые с 4 марта выплаты. Иванишвили подал в суд на траст в начале мая.После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Депозит в размере 755 миллионов долларов Иванишвили внес в офис Credit Suisse Life на Бермудских островах. Этот взнос был в форме "страховой премии", и швейцарский банк отвечал за его вложение.В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических.В Credit Suisse меняется руководство>>Иванишвили обвинил швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.В 2016 году было открыто дело о мошенничестве против экс-менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Позднее он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам за мошенничество. В 2020 году он покончил с собой.Что касается отказа трастового фонда Green Vals Trust, созданного Credit Suisse, он обосновал задержку выплаты "геополитической обстановкой в Восточной Европе".Иванишвили выиграл иск против страховой Credit Suisse, но денег пока не получит>>Эти финансовые активы изначально были в Credit Suisse, но после обнаружения мошенничества, Иванишвили решил перенести их в другой банк. Хотя из-за текущего судебного разбирательства и из-за ограничений, связанных с изменением ответственного за управление деньгами субъекта, эти финансовые активы вновь остались под управлением траста Credit Suiss. Речь идет о трастовой компании, созданной в юрисдикции острова Гернси. Иванишвили связал свои проблемы с Credit Suisse с событиями в Грузии>>Пятого июля Credit Suisse отправил Иванишвили письмо, в котором говорится о резолюции Европарламента и отмечается, что это решение якобы наложило определенные обязательства на банк, и трастовый фонд больше не будет осуществлять выплаты без одобрения суда.Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили - "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.

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грузия, новости, швейцария, credit suisse, европарламент, грузинская мечта, бидзина иванишвили