https://sputnik-georgia.ru/20221005/rozovyy-oktyabr-bashnya-tbilisi-okrasilas-v-svyazi-s-mesyatsem-borby-s-rakom-grudi-271046011.html

"Розовый октябрь": башня Тбилиси окрасилась в связи с месяцем борьбы с раком груди

"Розовый октябрь": башня Тбилиси окрасилась в связи с месяцем борьбы с раком груди

"Розовый октябрь" призван обратить внимание на профилактику рака молочной железы 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T11:18+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Тбилисская телебашня окрасилась в розовый цвет в рамках кампании "Розовый октябрь" – таким образом Грузия присоединилась к кампании, направленной на повышение информированности о раке груди.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с 1997 года отмечает "Розовый октябрь", призванный обратить внимание на профилактику рака молочной железы.Медики ежегодно выявляют порядка 1,8 тысячи новых случаев рака груди у женщин в Грузии. "Европа Донна Грузия" является членом коалиции по борьбе с раком груди, которая была основана в 2006 году.В объединение также входит организация "Группа исследования рака". В коалиции объединены медики и женщины, которые смогли побороть эту болезнь, и те, кто просто интересуется этой проблемой.В 2015 году организация начала кампанию "Цель во имя жизни", которая продолжается по сей день. Ее цель – помочь женщинам, больным раком груди, найти финансирование, а также дать правильное направление, как и где можно получить качественную и своевременную медицинскую помощь.На сегодняшний день жительницы Грузии, нуждающиеся в дорогостоящем препарате "Герцептин" для лечения рака груди, платят за него всего 20%, а остальные 80% покрывает Минздрав.В каких городах Грузии можно пройти бесплатный скрининг на рак груди? >>>При курсе лечения препарат "Герцептин" нужно принимать один раз в день на протяжении трех недель. Цена одной ампулы – 5 тысяч лари (более 2 тысяч долларов).На сегодняшний день в Грузии бесплатно обследоваться на рак груди могут женщины с сорока лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20220217/meriya-tbilisi-vydelila-chetyre-milliona-lari-na-lechenie-raka-grudi-264516681.html

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