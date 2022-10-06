https://sputnik-georgia.ru/20221006/deputaty-progolosovali-za-usilenie-parlamentskogo-kontrolya-v-gruzii-271102580.html

Депутаты проголосовали за усиление парламентского контроля в Грузии

Депутаты проголосовали за усиление парламентского контроля в Грузии

Это одно из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T15:26+0400

2022-10-06T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в регламент, которые предполагают усиление механизмов парламентского контроля над правительством. Законопроект был принят единогласно 98 голосами "за".Вопросом занималась созданная по инициативе комитета рабочая группа, в которой были представлены представители как правящей "Грузинской мечты", так и части парламентской оппозиции и неправительственных организаций. "Были исследованы нормативные акты и полученные результаты по большей части легли в основу изменений, направленных на усиление механизма парламентского контроля", – пояснил Кадагишвили на пленарном заседании до голосования. Изменения коснулись таких вопросов, как ежегодный доклад премьер-министра, отчет премьер-министра, министерский час, заслушивание члена правительства или другого должностного лица, депутатские вопросы, интерпелляция (обращенное к правительству или отдельному министру требование группы депутатов дать объяснение по поводу проводимой им внутренней или внешней политики или по какому-либо конкретному вопросу) и так далее. Законопроект об электронном голосовании в Грузии принят в первом чтении>>Согласно поправкам, сокращается максимальный срок ответа должностного лица на вопрос члена парламента с 15 до 10 дней. Должностные лица должны предоставлять документы, заключения и другие материалы на основании решения парламентского комитета.Члены правительства за пять дней до выступления в парламенте в рамках "министерского часа" должны будут в письменной форме представить парламенту свой доклад. Цель этой поправки – большая информированность и вовлеченность депутатов в процесс.Премьер-министр: Грузия выполнит все 12 рекомендаций Еврокомиссии>>Для начала тематического исследования достаточно будет одобрения большинства присутствующих на заседании комитета депутатов вместо большинства списочного состава. Выносить заключение группы по тематическому исследованию на пленарное заседание можно будет вне зависимости от того, кто принял решение по вопросу – отдельный комитет или постояннодействующий совет парламента. Председатель парламентского комитета должен отправлять приглашение должностному лицу для выступления на заседании не позже, чем через три дня после соответствующего запроса комитета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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