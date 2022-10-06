https://sputnik-georgia.ru/20221006/na-chto-krupneyshaya-oppozitsionnaya-partiya-gruzii-tratit-dengi-271116996.html

На что крупнейшая оппозиционная партия Грузии тратит деньги?

На что крупнейшая оппозиционная партия Грузии тратит деньги?

В "Едином Нацдвижении" назвали ложью информацию о расходах председателя партии 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T21:28+0400

2022-10-06T21:28+0400

2022-10-06T21:28+0400

грузия

новости

политика

ника мелия

михаил саакашвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Любой вопрос, связанный с финансированием "Единого национального движения", является открытым и прозрачным, говорится в заявлении крупнейшей оппозиционной партии Грузии.Так в партии ответили бывшему заместителю Департамента конституционной безопасности Сосо Топуридзе, который заявил, что ЕНД нецелесообразно тратит деньги. По его словам, если сумма числится на счете ЕНД, то она не должна тратиться для личной роскоши, если получают подарок, то это должно быть отражено в декларации.Топуридзе утверждает, что содержание председателя ЕНД Ники Мелия партии обходится более 1,4 миллиона лари (более 525,3 тысячи долларов) в год.Из них на страницы в соцсетях – 500 тысяч (более 178,5 тысячи долларов), ежемесячная зарплата охраны – 18 тысяч лари (более 6,4 тысячи долларов), топливо – 12 тысяч лари (более 4,2 тысячи долларов) ежемесячно, зарплата 10 тысяч лари (более 3,5 тысячи долларов) в месяц, поездки за рубеж - 41 тысяча лари (около 14,6 тысячи долларов)."В первую очередь, хотим подчеркнуть, что указанная информация является ложью. А сумма за ведение кампании в социальной сети была выплачена непосредственно из личных расходов председателя партии", - говорится в заявлении.Мелия не собирается покидать пост председателя "Нацдвижения" >>В заявлении также отмечено, что информация о том, что председатель партии получает зарплату, является ложью. Мелия пользуется услугами лишь одного сотрудника охраны и водителя.Что касается визитов, то в текущем году у лидера оппозиционной партии было три официальных визита за границей – в Вильнюсе, Роттердаме и в Брюсселе."Указанные визиты служили защите интересов Грузии… Мы хотели бы, чтобы общественность знала, расходы вышеуказанных визитов партия не брала на себя", - отмечено в заявлении партии."Черные деньги" в грузинской политикеПоляризация и противостояние внутри "Нацдвижения" продолжается, считает в свою очередь председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.По его словам, в партии есть личные конфликты, у которых есть политические и частные интересы. Но один из главных, из-за чего ведется борьба, - это украденные у Грузии "черные деньги" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили."Черные деньги" крутятся особенно в период выборов. Однако этим они все же не могут добиться успеха. Наоборот, эти деньги и стали поводом разжигания их конфликта", - заявил Кобахидзе.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является основателем "Нацдвижения". Формально он никак не связан с ней, так как уже давно не является гражданином Грузии. Многие годы, будучи за границей, Саакашвили был идейным вдохновителем партии. Год назад экс-президент вернулся на родину и с тех пор находится в заключении.Что касается Кезерашвили, на родину возвращаться он не спешит - он находится во внутригосударственном розыске. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег.Что происходит в ЕНДСитуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии."Нацдвижение" исчерпало себя" - оппозиционер выступает за распад партии >>Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы - депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.А член ЕНД Ника Оболадзе пошел еще дальше, заявив, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ника мелия, михаил саакашвили, единое нацдвижение