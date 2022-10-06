https://sputnik-georgia.ru/20221006/pochemu-u-gruzii-net-sobstvennogo-gazokhranilischa--otvet-glavy-minekonomiki-271121131.html

Почему у Грузии нет собственного газохранилища – ответ главы Минэкономики

Почему у Грузии нет собственного газохранилища – ответ главы Минэкономики

Источники поставки в Грузию газа диверсифицированы, но на случай аварий или диверсий страна постарается максимально подстраховаться, заявил министр 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T23:58+0400

2022-10-06T23:58+0400

2022-10-07T00:02+0400

грузия

экономика

новости

леван давиташвили

газ

подземное газохранилище

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Реализация проекта строительства газохранилища в Грузии приостановлено из-за неимения средств и необходимости в проведении дополнительных исследований о его воздействии на окружающую среду, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в парламенте в ходе выступления в рамках "министерского часа".Грузия на данным момент является единственной страной Закавказья, не имеющей собственного ПХГ. Газоснабжение Грузии осуществляется исключительно за счет импорта. Основным поставщиком газа для Грузии является Азербайджан.По словам министра, помимо финансов, были и важные вопросы связанные в том числе с сейсмологической устойчивостью и геологией."Поэтому этот процесс требует детального исследования, которое продолжается, и мы сделаем так как надо", - сказал Давиташвили.По его словам, уже ведутся разговоры о восстановлении проекта. Ресурсы появляются, поэтому этот процесс продолжается, на стадии обсуждения и изучения того, как можно реализовать другой, более адекватный маломасштабный проект с новым дизайном.Готова ли Грузия к зимнему отопительному сезону? >>Газохранилище для Грузии важно и на фоне роста потребления. В среднем в течение года страна потребляет 2,3-2,5 миллиардов кубометров."Грузия потребляет больше газа, чем в прошлом году, и этот спрос будет увеличиваться с каждым годом вместе с ростом экономики. Мы должны откуда-то восполнить, альтернативы очень важны", сказал Давиташвили.По его словам, источники поставки газа диверсифицированы, но на случай аварий, диверсий или непредвиденных событий страна постарается максимально подстраховаться.Отказ от российской электроэнергии - неоправданная роскошь, заявил Нармания >>На сегодняшний день, более 90% природного газа импортируется из Азербайджана, очень небольшой объем, где-то 7%, импортируется из России, что является необходимым техническим средством регулирования давления этого газопровода.Первая фаза строительства первого в Грузии подземного хранилища газа (ПХГ) в Гардабани (регион Квемо Картли, 44 километра от Тбилиси) планировалась в текущем году, но работы так и не были начаты.О строительстве хранилища газа мощностью 300 миллионов кубометров в Грузии разговоры ведутся с 90-х годов прошлого века. Проект получил новую жизнь, когда правительство объявило тендер на постройку хранилища. Строительство должно было завершиться к 2022 году, но из-за сложности осуществления сроки были перенесены до 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, газ, подземное газохранилище