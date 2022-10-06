https://sputnik-georgia.ru/20221006/saakashvili-v-kriticheskom-sostoyanii-direktor-kliniki-sdelal-zayavlenie-271115521.html
Саакашвили в критическом состоянии? Директор клиники сделал заявление
Саакашвили в критическом состоянии? Директор клиники сделал заявление
Невролог утверждает, что жизненные ресурсы и параметры Саакашвили на исходе 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T19:20+0400
2022-10-06T19:20+0400
2022-10-06T19:50+0400
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новости
общество
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на сегодняшний день такое же, как и было в последние дни, сказал клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе журналистам. Американской адвокат Саакашвили Массимо Данджело накануне заявил, что у экс-президента случился приступ, когда к нему в палату пришли прокуроры. У Саакашвили периодически поднимается давление и температура, он не может принимать пищу. Невролог Отар Тоидзе утверждает, что жизненные ресурсы и параметры Саакашвили на исходе.По его словам, клиника предоставляет полную информацию об общем состоянии здоровья Саакашвили медицинскому департаменту пенитенциарной службы. "Можете обратиться в медицинский департамент и получить полноценную информацию. Его жизненные показатели действительно не являются критическими", - отметил Чхаидзе. На вопрос, есть ли у Саакашвили проблемы с передвижением, Чхаидзе сказал, что экс-президент находится в полулежачем положении. Саакашвили похудел на 20 кг и отказывается от лекарств – адвокат>>"У него общая слабость. Естественно, есть проблемы с передвижением. У него головокружение, ощущение тошноты и периодически нарушение координации", - сказал Чхаидзе.Он подчеркнул, что детальная информация о состоянии здоровья Саакашвили у пенитенциарной службы. "Не могу сказать, что и как будет в будущем, но все делается для того, чтобы его состояние стабилизировалось", - отметил Чхаидзе.Саакашвили этапировали в клинику "Вивамеди" 12 мая для обследования. Состояние здоровья экс-президента ухудшилось вследствие 50-дневной голодовки, которую он объявил с первого же дня задержания. Голодовка, суды и акции – 365 дней заключения Саакашвили>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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грузия, новости, общество, михаил саакашвили
грузия, новости, общество, михаил саакашвили
Саакашвили в критическом состоянии? Директор клиники сделал заявление
19:20 06.10.2022 (обновлено: 19:50 06.10.2022)
Невролог утверждает, что жизненные ресурсы и параметры Саакашвили на исходе
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на сегодняшний день такое же, как и было в последние дни, сказал клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе журналистам.
Американской адвокат Саакашвили Массимо Данджело накануне заявил, что у экс-президента случился приступ, когда к нему в палату пришли прокуроры. У Саакашвили периодически поднимается давление и температура, он не может принимать пищу. Невролог Отар Тоидзе утверждает, что жизненные ресурсы и параметры Саакашвили на исходе.
"Я не знаю, у кого какая информация. Что значит особенное ухудшение? Нет ничего особенного. Состояние здоровья человека, можно сказать, такое же, какое было в предыдущие дни - состояние повышенного стресса", - сказал Чхаидзе.
По его словам, клиника предоставляет полную информацию об общем состоянии здоровья Саакашвили медицинскому департаменту пенитенциарной службы.
"Можете обратиться в медицинский департамент и получить полноценную информацию. Его жизненные показатели действительно не являются критическими", - отметил Чхаидзе.
На вопрос, есть ли у Саакашвили проблемы с передвижением, Чхаидзе сказал, что экс-президент находится в полулежачем положении.
"У него общая слабость. Естественно, есть проблемы с передвижением. У него головокружение, ощущение тошноты и периодически нарушение координации", - сказал Чхаидзе.
Он подчеркнул, что детальная информация о состоянии здоровья Саакашвили у пенитенциарной службы.
"Не могу сказать, что и как будет в будущем, но все делается для того, чтобы его состояние стабилизировалось", - отметил Чхаидзе.
Саакашвили этапировали в клинику "Вивамеди" 12 мая для обследования. Состояние здоровья экс-президента ухудшилось вследствие 50-дневной голодовки, которую он объявил с первого же дня задержания.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.