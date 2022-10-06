https://sputnik-georgia.ru/20221006/v-gruzii-razrabotana-pervichnaya-strategiya-tsifrovoy-ekonomiki-271116223.html

В Грузии разработана первичная стратегия цифровой экономики

В Грузии разработана первичная стратегия цифровой экономики

Превращение Грузии в "цифровой хаб" региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет, заявил министр 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T20:44+0400

2022-10-06T20:44+0400

2022-10-06T20:44+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271105845_0:117:1133:754_1920x0_80_0_0_fa6c3f887138e19db3c9bff734434b5c.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Развитие Грузии как цифрового транзитного хаба является одним из стратегических направлений правительства, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в парламенте в ходе выступления в рамках "министерского часа".Превращение Грузии в "цифровой хаб" региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Согласно стратегии развития широкополосной сети на ближайшие пять лет, в Грузии должен быть интернет со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, на производствах и в административных органах – 1 гигабит в секунду. При этом появится открытая широкополосная сеть в целевых зонах, где до сих пор нет интернета.По словам министра, вопросы развития цифрового транзитного хаба и региональных центров обработки данных в Грузии предусматривает начатый совместно со Всемирным банком - проект Log-in Georgia, в рамках которого будет разработана концепция цифрового коридора, соединяющая Европу-Азию, и развития цифрового хаба в Грузии."Министерство работает над разработкой проекта "Долгосрочная национальная стратегия развития цифровой экономики и информационного общества и план ее реализации", где будут определены дальнейшие направления развития цифровой экономики", - отметил Давиташвили.По его словам, первоначальный проект стратегии уже разработан и на данном этапе ведутся его активные обсуждения совместно с частным сектором.Грузия стремится стать "цифровым хабом" региона >>Ранее Давиташвили говорил, что через Черное море у Грузии есть возможность активного участия в рынке международных интернет-соединений, а связь с Европой через подводную инфраструктуру на Черном море является необходимым условием развития цифрового евро-азиатского транзитного коридора.По последним данным, на 100% в Грузии Интернетом обеспечены Тбилиси, Батуми и районы Степанцминда и Боржоми. В 13 районах интернет есть лишь у примерно 35% населения, а в остальной части Грузии уровень интернетизации составляет от 50% до 70%.Компания Ротшильдов подготовила стратегию создание в Грузии финансового хаба >>Для решения проблем с интернетизацией Грузия будет получать интернет от компании Илона Маска SpaceX с помощью спутниковой системы Starlink с 2023 года.Особенно важной работа Starlink в Грузии станет в высокогорных регионах страны, а также в поселениях, где нет широкополосного интернет-доступа. После внедрения Starlink во всех горных регионах доступ к высокоскоростному Интернету будет доступен для всех желающих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, леван давиташвили