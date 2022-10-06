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Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии
В 2023 году в Грузии ожидается замедление экономического роста до 4,2%, отражая ослабление стимула сильного восстановления в 2022 году, считает ВБ 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T19:06+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2022 год с 5,5% до 8,8%, заявил региональный директор ВБ по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.В апреле текущего года Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии на 2022 год с 5,5 до 2,5%, а в мае вернул к отметке в 5,5%.В то же время, по его словам, Всемирный банк считает, что и правительство Грузии, и Национальный банк должны сохранять бдительность."Конечно, в случае роста инфляции потребуется ужесточение монетарной политики… Мы рекомендуем правительству сохранять осмотрительный подход с фискальной точки зрения и использовать любые дополнительные доходы для облегчения определенного фискального бремени", - сказал он.По прогнозу Всемирного банка, в 2023 году в Грузии ожидается замедление экономического роста до 4,2%, отражая ослабление стимула сильного восстановления в 2022 году, замедление экономического роста в Евросоюзе и более резкое, чем ожидалось, падение объема произведенной в России продукции.Насколько выросла экономика Грузии – новая статистика >>Также в 2023 году ожидается снижение тенденции роста цен из-за сокращения спроса, а долгосрочные контракты с фиксированной ценой, вероятно, помогут смягчить шоки, вызванные стоимостью энергоносителей в Грузии.Что прогнозируют властиВ свою очередь, правительство Грузии пересмотрело свой прогноз роста ВВП и повысило его с 6% до 8,5%, исходя из текущих высоких темпов экономического роста.Реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев с начала года составляет 10,3%.Гарибашвили: у Грузии в 2023 году будет консервативный бюджет >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, всемирный банк
грузия, новости, экономика, всемирный банк
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии
19:06 06.10.2022 (обновлено: 19:14 06.10.2022)
В 2023 году в Грузии ожидается замедление экономического роста до 4,2%, отражая ослабление стимула сильного восстановления в 2022 году, считает ВБ
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2022 год с 5,5% до 8,8%, заявил региональный директор ВБ по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.
В апреле текущего года Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии на 2022 год с 5,5 до 2,5%, а в мае вернул к отметке в 5,5%.
"На данный момент это самый высокий показатель во всем регионе Европы и Центральной Азии. Во многом это связано с увеличением внутреннего спроса и денежных перечислений, а также с увеличением доходов от туризма и денежных переводов", - сказал Молинеус.
В то же время, по его словам, Всемирный банк считает, что и правительство Грузии, и Национальный банк должны сохранять бдительность.
"Конечно, в случае роста инфляции потребуется ужесточение монетарной политики… Мы рекомендуем правительству сохранять осмотрительный подход с фискальной точки зрения и использовать любые дополнительные доходы для облегчения определенного фискального бремени", - сказал он.
По прогнозу Всемирного банка, в 2023 году в Грузии ожидается замедление экономического роста до 4,2%, отражая ослабление стимула сильного восстановления в 2022 году, замедление экономического роста в Евросоюзе и более резкое, чем ожидалось, падение объема произведенной в России продукции.
Также в 2023 году ожидается снижение тенденции роста цен из-за сокращения спроса, а долгосрочные контракты с фиксированной ценой, вероятно, помогут смягчить шоки, вызванные стоимостью энергоносителей в Грузии.
Что прогнозируют власти
В свою очередь, правительство Грузии пересмотрело свой прогноз роста ВВП и повысило его с 6% до 8,5%, исходя из текущих высоких темпов экономического роста.
Реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев с начала года составляет 10,3%.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.