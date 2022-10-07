https://sputnik-georgia.ru/20221007/benzin-v-gruzii-zametno-podeshevel-v-avguste-sentyabre-271153890.html

Бензин в Грузии заметно подешевел в августе-сентябре

Бензин в Грузии заметно подешевел в августе-сентябре

Основная причина снижения – показатель цен на международных рынках, заявил глава антимонопольной службы 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T23:42+0400

2022-10-07T23:42+0400

2022-10-08T01:17+0400

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цены на топливо

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Стоимость всех видов автомобильного топлива на рынке Грузии снизилась в августе-сентябре 2022 года, заявил руководитель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (1,4 доллара).По его словам, премьер Грузии дал Агентству рекомендацию, выяснить ситуацию на рынке топлива в начале августа.Агентство выяснило, что в марте-апреле 2022 года, также в июне-июле, в случае импорта из России, имел место дешевый импорт, и ряд компаний могли поставлять на рынок более дешевое топливо, но этого не произошло."С другой стороны, в случае импорта топлива из Европы, из пограничного склада топливо продавалось примерно на 74-95 тетри дешевле компаниям конкурентам, чем в собственной сети. Наша цель, в результате исследования установить насколько данный поступок был добросовестным", - сказал он.Цена на бензин в Грузии увеличена искусственно – эксперт >>Ожидается, что Национальное агентство конкуренции опубликует результаты исследования цен на топливо в Грузии в конце года. Агентство должно ответить на вопрос, почему снижение цены на топливо на международном рынке, укрепление обменного курса и удешевление импорта топлива не отражались на местном рынке до августа, т. е. до начала тенденции снижения цен.В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.Продолжит ли снижаться цена на бензин в Грузии? >>На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 3,49-3,59 лари за литр, регуляр – 3,19-3,34 лари за литр, супер – 3,89-4,15 лари за литр, евро дизель – 3,99-4,19лари за литр, дизель – 3,59-3,99 лари за литр. Курс лари к доллару - 2,8 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, ираклий леквинадзе, цены на нефть, цены на топливо