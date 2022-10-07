https://sputnik-georgia.ru/20221007/genprokuror-gruzii-prizval-obschestvo-k-borbe-s-nasiliem-nad-zhenschinami-271146990.html
Генпрокурор Грузии призвал общество к борьбе с насилием над женщинами
Генпрокурор Грузии призвал общество к борьбе с насилием над женщинами
Несмотря на проведение реформ и получение позитивных результатов, нет резкого снижения случаев убийства женщин, заявил генпрокурор 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T17:55+0400
2022-10-07T17:55+0400
2022-10-07T17:55+0400
грузия
новости
происшествия
ираклий шотадзе
генеральная прокуратура грузии
семейное насилие
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Для борьбы с фемицидом нужно единое усилие и включенность общества, заявил генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе на открытии информационной кампании, направленной на борьбу с этой проблемой.Шотадзе назвал фемицид комплексным вызовом. По его словам, несмотря на проведение реформ и полученных позитивных результатов, нет резкого снижения случаев убийства женщин.Генпрокурор обратился к прокурорам, особенно мужчинам, и призвал их активно включиться в кампанию, направленную против фемицида, чтобы насильники увидели – насилие в отношении женщины является преступлением и никто не останется безнаказанным.Генпрокурор коснулся тех реформ, которые были осуществлены с 2014 года, он отметил преступления, совершенные в отношении женщин, строгую политику уголовного права, специализацию следователей и прокуроров, нужды усиления совместной работы в плане превенции фемицида.По словам Шотадзе, прокуратура Грузии старается активно осуществлять мероприятия для повышения сознания общества, чтобы предотвратить преступление. Шотадзе выразил готовность включиться во все подобные акции и мероприятии.Сколько женщин стали жертвами семейного насилия в Грузии - последние данные >>Прокуратура Грузии при поддержке США и женской организации ООН (UN Women) начала масштабную информационную кампанию против фемицида. Главной целью кампании является повышение сознания общества в вопросе семейного насилия, насилия в отношении женщин и предотвращение фемицида.В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.Сколько женщин убили в Грузии за последние девять лет >>По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, ираклий шотадзе, генеральная прокуратура грузии, семейное насилие
грузия, новости, происшествия, ираклий шотадзе, генеральная прокуратура грузии, семейное насилие
Генпрокурор Грузии призвал общество к борьбе с насилием над женщинами
Несмотря на проведение реформ и получение позитивных результатов, нет резкого снижения случаев убийства женщин, заявил генпрокурор
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Для борьбы с фемицидом нужно единое усилие и включенность общества, заявил генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе на открытии информационной кампании, направленной на борьбу с этой проблемой.
Шотадзе назвал фемицид комплексным вызовом. По его словам, несмотря на проведение реформ и полученных позитивных результатов, нет резкого снижения случаев убийства женщин.
"В том случае, если в результате этой кампании к нам обратится хотя бы одна женщина, которая является жертвой насилия в семье и боится обратиться в правоохранительные органы, то лично для меня это будет индикатором успеха этой кампании", - заявил Шотадзе.
Генпрокурор обратился к прокурорам, особенно мужчинам, и призвал их активно включиться в кампанию, направленную против фемицида, чтобы насильники увидели – насилие в отношении женщины является преступлением и никто не останется безнаказанным.
Генпрокурор коснулся тех реформ, которые были осуществлены с 2014 года, он отметил преступления, совершенные в отношении женщин, строгую политику уголовного права, специализацию следователей и прокуроров, нужды усиления совместной работы в плане превенции фемицида.
По словам Шотадзе, прокуратура Грузии старается активно осуществлять мероприятия для повышения сознания общества, чтобы предотвратить преступление. Шотадзе выразил готовность включиться во все подобные акции и мероприятии.
Прокуратура Грузии при поддержке США и женской организации ООН (UN Women) начала масштабную информационную кампанию против фемицида. Главной целью кампании является повышение сознания общества в вопросе семейного насилия, насилия в отношении женщин и предотвращение фемицида.
В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.
После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.
По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.
С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.