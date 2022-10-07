https://sputnik-georgia.ru/20221007/kak-prokhodit-protsess-reformirovaniya-partnerskogo-fonda--otchet-ministra-271151734.html

Как проходит процесс реформирования Партнерского фонда – отчет министра

Как проходит процесс реформирования Партнерского фонда – отчет министра

Целью изменений является снижение политического влияния на Фонд и меньшей включенности правительства, заявил министр 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T21:54+0400

2022-10-07T21:54+0400

2022-10-07T21:54+0400

грузия

экономика

новости

леван давиташвили

партнерский фонд грузии

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Правительство Грузии рассмотрит поправки в "Закон о партнерском фонде" в ближайшее время, после чего документ поступит в парламент, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили."Партнерский фонд" – это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов.По словам Давиташвили, целью изменений является снижение политического влияния на Фонд и меньшей включенности правительства. Это будет организация в большей степени ориентированная на инвестиционные нужды, нежели политические"Члены правительства не будут непосредственно представлены в Совете. Это будет организация, ориентированная больше на инвестиционные приоритеты, и мы думаем, что она улучшит управление и эффективность Партнерского фонда", - сказал он.Решение об обновлении структуры "Партнерского фонда" правительство приняло еще в прошлом году. Государство выйдет из наблюдательного совета фонда и он будет укомплектован независимыми лицами, что даст Фонду больше гибкости, чтобы развивать те отрасли и направления экономики, которые привлекают на сегодня мало инвестиций или вовсе не финансируются."Фонд развития Грузии" будет создан в стране на базе "Партнерского фонда" >>Как ранее заявили в Фонде, на фоне вызовов, стоящих перед страной, приоритетом должно стать финансировано высокотехнологичных и ориентированных на экспорт предприятий, финансирование для которых привлечет сам Фонд.Реформирование "Партнерского фонда" как крупнейшего государственного института для осуществления инвестиционной деятельности требует важных изменений в закон о деятельности Фонда.На сегодняшний день целью Фонда является развитие сотрудничества между публичным и частным сектором для осуществления инвестиционных проектов, создания рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций и развития экономики Грузии.Когда завершится реформирование "Партнерского фонда" Грузии? >>Фонд функционирует в четырех секторах – энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимое имущество. Финансовое участие Партнерского фонда ограничено до 49% от суммарного капитала проекта и до 25% от суммарной стоимости проекта. Остальной капитал обеспечивается стратегическим инвестором.Партнерский фонд управляет несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской государственной электросистемой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, партнерский фонд грузии