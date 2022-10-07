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Мировые цены на продовольствие снижаются шесть месяцев – отчет FAO

Мировые цены на продовольствие снижаются шесть месяцев – отчет FAO

Снижение Индекса FAO в мае было вызвано резким падением цен на растительное масло 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T15:43+0400

2022-10-07T15:43+0400

2022-10-07T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Мировые цены на продовольствие в сентябре продолжили снижение после того, как в марте достигли рекорда с 1990 года, то есть с самого начала расчета соответствующего индекса, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).В сентябре 2022 года среднее значение Индекса продовольственных цен FAO (ИПЦФ) составило 136,3 пункта, что на 1,5 пункта (1,1%) ниже показателя августа, однако на 3,2 пункта (5,5%) выше показателя за соответствующий период прошлого года.В документе отмечается, что снижение мировых цен на указанные продукты было более значительным, чем увеличение показателя индекса цен на зерновые культуры.В сентябре среднее значение Индекса цен на зерновые составило 147,8 пункта, что на 2,2 пункта (1,5%) выше показателя августа и на 14,9 пункта (11,2%) выше уровня сентября 2021 года. Факторами роста цен на пшеницу стали озабоченности относительно дефицита осадков в Аргентине и Соединенных Штатах Америки, а также динамики экспорта со стороны Европейского союза.Хлеб в Грузии дешевеет? >>Среднее значение Индекса цен на растительные масла в сентябре составило 152,6 пункта, что на 10,8 пункта (6,6 процента) ниже по сравнению с показателем месяцем ранее и является самым низким показателем с февраля 2021 года. Это продолжающееся снижение индекса стало отражением падения цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла.Среднее значение Индекса цен на сахар в сентябре составило 109,7 пункта, что на 0,8 пункта (0,7 процента) ниже его августовского значения; таким образом этот показатель, снижение которого продолжается пятый месяц подряд, достиг самого низкого значения с июля 2021 года. Отмеченное в сентябре снижение было в основном связано с благоприятными видами на урожай в Бразилии.Среднее значение Индекса цен на мясо в сентябре составило 121,4 пункта, что на 0,6 пункта (0,5 процента) ниже августовского показателя; таким образом, продолжается третий месяц подряд его снижение, которое все же на 8,7 пункта (7,7 процента) выше показателя соответствующего периода прошлого года.

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