Мировые цены на продовольствие снижаются шесть месяцев – отчет FAO
15:43 07.10.2022 (обновлено: 15:56 07.10.2022)
© AFP 2022 / Herbert Pfarrhofer / APAПокупатель с тележкой, наполненной продуктами в супермаркете в Австрии
© AFP 2022 / Herbert Pfarrhofer / APA
Снижение Индекса FAO в мае было вызвано резким падением цен на растительное масло
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Мировые цены на продовольствие в сентябре продолжили снижение после того, как в марте достигли рекорда с 1990 года, то есть с самого начала расчета соответствующего индекса, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Индекс продовольственных цен FAO (ИПЦФ) отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров. Он формируется на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, скорректированных с учетом средней доли каждой такой группы в объеме экспорта в период 2014-2016 годов.
В сентябре 2022 года среднее значение Индекса продовольственных цен FAO (ИПЦФ) составило 136,3 пункта, что на 1,5 пункта (1,1%) ниже показателя августа, однако на 3,2 пункта (5,5%) выше показателя за соответствующий период прошлого года.
"Отмеченное в сентябре снижение Индекса было обусловлено резким падением мировых цен на растительные масла и умеренным снижением цен на сахар, мясо и молочную продукцию", – говорится в сообщении.
В документе отмечается, что снижение мировых цен на указанные продукты было более значительным, чем увеличение показателя индекса цен на зерновые культуры.
В сентябре среднее значение Индекса цен на зерновые составило 147,8 пункта, что на 2,2 пункта (1,5%) выше показателя августа и на 14,9 пункта (11,2%) выше уровня сентября 2021 года. Факторами роста цен на пшеницу стали озабоченности относительно дефицита осадков в Аргентине и Соединенных Штатах Америки, а также динамики экспорта со стороны Европейского союза.
Среднее значение Индекса цен на растительные масла в сентябре составило 152,6 пункта, что на 10,8 пункта (6,6 процента) ниже по сравнению с показателем месяцем ранее и является самым низким показателем с февраля 2021 года. Это продолжающееся снижение индекса стало отражением падения цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла.
Среднее значение Индекса цен на сахар в сентябре составило 109,7 пункта, что на 0,8 пункта (0,7 процента) ниже его августовского значения; таким образом этот показатель, снижение которого продолжается пятый месяц подряд, достиг самого низкого значения с июля 2021 года. Отмеченное в сентябре снижение было в основном связано с благоприятными видами на урожай в Бразилии.
Среднее значение Индекса цен на мясо в сентябре составило 121,4 пункта, что на 0,6 пункта (0,5 процента) ниже августовского показателя; таким образом, продолжается третий месяц подряд его снижение, которое все же на 8,7 пункта (7,7 процента) выше показателя соответствующего периода прошлого года.
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© Sputnik