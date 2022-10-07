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Посол США должна пояснить свое заявление – вице-премьер Грузии

Посол США должна пояснить свое заявление – вице-премьер Грузии

Цулукиани выразила надежду, что этот вопрос к дипломату не будет расценен как нападки на нее. 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T17:32+0400

2022-10-07T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан должна пояснить, что она имела ввиду, когда комментировала планы правящей "Грузинской мечты" инициировать аналогичный украинскому закон о деолигархизации, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани.Американский дипломат заявила, что перенимать закон от других без учета специфики своей страны не всегда полезно, каждая страна должна найти свой способ пресечения неправомерного вмешательства в политические или экономические процессы. При этом вице-премьер выразила надежду, что этот вопрос не будет расценен как нападки на дипломата."У меня есть вопрос, что значит это заявление, я не поняла, и, наверно, госпожа посол должна объяснить, что она имела в виду", - заявила Цулукиани.По словам вице-премьера, лично она считает, что закон о деолигархизации должен быть принят вне зависимости от того, хочет этого оппозиция или нет."Но, если парламент скажет, что главное – консенсус, и будет прав, тогда все скажут, что этот закон больше не нужен и Европа тоже с этим согласится, тогда, предположительно, этот закон не будет принят", - отметила она.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Что за деолигархизация?Главным разногласием между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией на данном этапе является определение "олигарха".Согласно первоначальным данным, правящая партия предложила формулировку разъяснения термина олигарх по украинской модели.Деолигархизация по-грузински – кто может попасть в список олигархов?>>Так, по украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на СМИ, является монополистом в конкретной экономической деятельности.Оппозиция предлагает к перечню определений олигарха добавить "имеющий влияние на власть". При этом оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека - основателя правящей партии, экс-премьера Бидзину Иванишвили. Более того, Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Представители власти не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергают вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.Включение Иванишвили в санкционный список несправедливо – вице-спикер парламента>>Между тем, в "Грузинской мечте" называют олигархами многих оппозиционеров - лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону именно эти люди считаются олигархами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, келли дегнан, тея цулукиани, бидзина иванишвили, сша, европа