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Посол США должна пояснить свое заявление – вице-премьер Грузии
Посол США должна пояснить свое заявление – вице-премьер Грузии
Цулукиани выразила надежду, что этот вопрос к дипломату не будет расценен как нападки на нее. 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T17:32+0400
2022-10-07T17:32+0400
2022-10-07T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан должна пояснить, что она имела ввиду, когда комментировала планы правящей "Грузинской мечты" инициировать аналогичный украинскому закон о деолигархизации, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани.Американский дипломат заявила, что перенимать закон от других без учета специфики своей страны не всегда полезно, каждая страна должна найти свой способ пресечения неправомерного вмешательства в политические или экономические процессы. При этом вице-премьер выразила надежду, что этот вопрос не будет расценен как нападки на дипломата."У меня есть вопрос, что значит это заявление, я не поняла, и, наверно, госпожа посол должна объяснить, что она имела в виду", - заявила Цулукиани.По словам вице-премьера, лично она считает, что закон о деолигархизации должен быть принят вне зависимости от того, хочет этого оппозиция или нет."Но, если парламент скажет, что главное – консенсус, и будет прав, тогда все скажут, что этот закон больше не нужен и Европа тоже с этим согласится, тогда, предположительно, этот закон не будет принят", - отметила она.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Что за деолигархизация?Главным разногласием между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией на данном этапе является определение "олигарха".Согласно первоначальным данным, правящая партия предложила формулировку разъяснения термина олигарх по украинской модели.Деолигархизация по-грузински – кто может попасть в список олигархов?>>Так, по украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на СМИ, является монополистом в конкретной экономической деятельности.Оппозиция предлагает к перечню определений олигарха добавить "имеющий влияние на власть". При этом оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека - основателя правящей партии, экс-премьера Бидзину Иванишвили. Более того, Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Представители власти не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергают вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.Включение Иванишвили в санкционный список несправедливо – вице-спикер парламента>>Между тем, в "Грузинской мечте" называют олигархами многих оппозиционеров - лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону именно эти люди считаются олигархами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, келли дегнан, тея цулукиани, бидзина иванишвили, сша, европа
грузия, новости, политика, келли дегнан, тея цулукиани, бидзина иванишвили, сша, европа
Посол США должна пояснить свое заявление – вице-премьер Грузии
17:32 07.10.2022 (обновлено: 18:13 07.10.2022)
Цулукиани выразила надежду, что этот вопрос к дипломату не будет расценен как нападки на нее.
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан должна пояснить, что она имела ввиду, когда комментировала планы правящей "Грузинской мечты" инициировать аналогичный украинскому закон о деолигархизации, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани.
Американский дипломат заявила, что перенимать закон от других без учета специфики своей страны не всегда полезно, каждая страна должна найти свой способ пресечения неправомерного вмешательства в политические или экономические процессы.
"Теперь главное выяснить, что госпожа посол имела в виду в связи с тем, что законы не должны перениматься с других стран. У меня немного другой опыт… Наоборот, всегда были призывы "копировать" законы других стран. Что сейчас изменилось, мне будет интересно", - заявила Цулукиани в эфире телеканала "Имеди".
При этом вице-премьер выразила надежду, что этот вопрос не будет расценен как нападки на дипломата.
"У меня есть вопрос, что значит это заявление, я не поняла, и, наверно, госпожа посол должна объяснить, что она имела в виду", - заявила Цулукиани.
По словам вице-премьера, лично она считает, что закон о деолигархизации должен быть принят вне зависимости от того, хочет этого оппозиция или нет.
"Но, если парламент скажет, что главное – консенсус, и будет прав, тогда все скажут, что этот закон больше не нужен и Европа тоже с этим согласится, тогда, предположительно, этот закон не будет принят", - отметила она.
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Что за деолигархизация?
Главным разногласием между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией на данном этапе является определение "олигарха".
Согласно первоначальным данным, правящая партия предложила формулировку разъяснения термина олигарх по украинской модели.
Так, по украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на СМИ, является монополистом в конкретной экономической деятельности.
Оппозиция предлагает к перечню определений олигарха добавить "имеющий влияние на власть". При этом оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека - основателя правящей партии, экс-премьера Бидзину Иванишвили.
Более того, Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.
Представители власти не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергают вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.
Между тем, в "Грузинской мечте" называют олигархами многих оппозиционеров - лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.
По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону именно эти люди считаются олигархами.