https://sputnik-georgia.ru/20221007/privatizatsiya-v-gruzii-v-2022-godu-prokhodit-uspeshnee-chem-kogda-libo---ministr-271149925.html

Приватизация в Грузии в 2022 году проходит успешнее чем когда-либо - министр

Приватизация в Грузии в 2022 году проходит успешнее чем когда-либо - министр

За девять месяцев 2022 года было приватизировано 1,6 тысячи гектаров земли сельскохозяйственного назначения, сообщил министр 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T19:52+0400

2022-10-07T19:52+0400

2022-10-07T20:16+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. На электронных аукционах с начала 2022 года правительство Грузии продало государственные объекты на сумму 207,6 миллиона лари (74,1 миллиона долларов), заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.По информации Давиташвили, за 9 месяцев 2022 года было приватизировано 1,6 тысячи гектаров земли сельскохозяйственного назначения, в том числе в форме прямого выкупа действующих договоров аренды, сумма которых составила 12,7 миллиона лари."В рамках проекта "100 инвестиционных предложений для бизнеса" в 2022 году было продано имущество стоимостью 153,3 млн лари, в том числе сельскохозяйственных участков стоимостью 8,7 млн ​​лари. Мы смогли приватизировать различные объекты недвижимости и предприятия", - сказал Давиташвили.Знаменитые "кувшины" в Тбилиси нашли своего покупателя с седьмой попытки >>Кроме того, по словам министра экономики, изучено текущее состояние и потенциал развития более 100 климато-бальнеологических курортов и курортных зон. Как он отметил, это новая инициатива премьер-министра, в рамках которой выявлены такие места, которые имеют большую привлекательность с точки зрения привлечения инвестиций."На основе изученных мест подготовлены геоинформационные карты, реестр и инвестиционные предложения по курорту и курортной зоне. В ближайшее время подготовленная информация будет предоставлена ​​потенциальным инвесторам, чтобы государство могло более эффективно инвестировать такое госимущество", - сказал он.Приватизация госпредприятий остается приоритетом для властей Грузии >>Давиташвили отметил, что интенсивный процесс приватизации государственного имущества способствует развитию частного бизнеса и привлечению как местных, так и иностранных инвестиций.По его словам, приватизация важных объектов, приостановленных предприятий, необработанных земель и т.д. должна завершиться в течение нескольких лет, чтобы они поскорее попали в руки частного инвестора и преобразовались в действующие бизнес-объекты и источник занятости населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, министерство экономики и устойчивого развития грузии