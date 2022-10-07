https://sputnik-georgia.ru/20221007/s-kakimi-stranami-gruziya-vedet-peregovory-o-svobodnoy-torgovle-271122417.html

С какими странами Грузия ведет переговоры о свободной торговле

С какими странами Грузия ведет переговоры о свободной торговле

Работа в направлении развития торговых режимов будет продолжена с Индией, Израилем и Южной Кореей, заявил министр 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T10:02+0400

2022-10-07T10:02+0400

2022-10-07T10:02+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

соглашение о свободной торговле

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузия уже успешно договорилась о расширении ареала торговли с ЕС, и теперь ведет переговоры с Арабскими Эмиратами и США, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.В сентябре Грузия и Турция договорились по дальнейшей либерализации тарифов на сельскохозяйственную продукцию и торговлю услугами. Согласно поправкам, при экспорте из Грузии в Турцию в пределах квоты с нулевым тарифом разрешен ввоз таких товарных позиций, как живой скот, говядина, зеленый чай, сухофрукты, киви, лимон, консервированные помидоры и пищевые ингредиенты.Кроме того, по словам Левана Давиташвили, работа в направлении развития торговых режимов будет продолжена с Индией, Израилем и Южной Кореей.Также на политическом и экспертном уровне ведутся переговоры о подписании соглашения о свободной торговле с США .По словам Левана Давиташвили, в последние годы страна добилась значительных положительных ощутимых результатов в направлении внешней торговли и расширения сфер экспорта.Грузия и ОАЭ начали переговоры о свободной торговле >>"Параллельно с ростом экспорта в ЕС началось производство совершенно новой продукции, в том числе мебели для животных и кормов. Также создан сектор по производству игрушек и, помимо продаж на местном рынке, игрушки экспортируются в Евросоюз. Более 30 грузинских компаний-производителей одежды экспортируют одежду, обувь и аксессуары в Европейский Союз", – сказал Давиташвили.Леван Давиташвили особо подчеркнул тот факт, что Грузия добилась значительного прогресса в плане сближения законодательства по вопросам торговли и связанными с ней вопросам с Европейским Союзом.По его словам, гармонизация политики является предварительным условием, которое позволит нам в полной мере использовать привилегии, предоставляемые соглашением о свободной торговле. Всего к 2027 году будет рассмотрено 309 актов в сфере санитарно-фитосанитарных, технических барьеров в торговле, государственных закупок, таможни и услуг.Грузия и Турция расширили соглашение о свободной торговле >>Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2022 года вырос на 36,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 11,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).Среди торговых партнеров Грузии первое место занимает Турция. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Россия, Китай, Азербайджан, США Армения, Болгария, Германия, Украина и Румыния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, соглашение о свободной торговле