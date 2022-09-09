https://sputnik-georgia.ru/20220909/gruziya-i-turtsiya-rasshirili-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle-270293775.html

Грузия и Турция расширили соглашение о свободной торговле

Грузия и Турция расширили соглашение о свободной торговле

На основании соглашения увеличены квоты с турецкой стороны и на следующие продукты: мед, яблоки и вино 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T21:46+0400

2022-09-09T21:46+0400

2022-09-09T21:46+0400

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экономика

леван давиташвили

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соглашение о свободной торговле

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ТБИЛИСИ, 9 сент — Sputnik. Грузия и Турция договорились по дальнейшей либерализации тарифов на сельскохозяйственную продукцию и торговлю услугами, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии.Соответствующие поправки к соглашению о свободной торговле между странами подписали глава Минэкономики Леван Давиташвили и министр торговли Турции Мехмет Муш в ходе форума, посвященного диагональной кумуляции между Грузией, Турцией и Евросоюзом.По данным ведомства, после того как изменения заработают, Грузия в ходе экспорта в Турцию получит льготы в рамках квоты на те виды продукции, на которые они раньше не распространялись.Грузия и Турция нацелены на углубление стратегического партнерства >>Согласно поправкам, при экспорте из Грузии в Турцию в пределах квоты с нулевым тарифом разрешен ввоз таких товарных позиций, как: живой скот, говядина, зеленый чай, сухофрукты, киви, лимон, консервированные помидоры и пищевые ингредиенты.Также, в соответствии с этим же решением увеличены квоты с турецкой стороны и на следующие продукты: мед, яблоки и вино.Соглашение о свободной торговле между Грузией и Турцией вступило в силу 1 ноября 2008 года и оно предполагало освобождение от налога на импорт определенных товаров.Турция хочет использовать потенциал Грузии для транспортировки грузов >>С 2016 года велась работа с турецкой стороной по вопросам внесения изменений в тарифный раздел соглашения о свободной торговле и добавления в соглашение сферы услуг.Как отмечает Минэкономики, подписание соглашение является еще одним успешным шагом в дальнейшем углублении торгово-экономических отношений между Грузией и Турцией, они также позволяют Грузии развивать сферу услуг на двусторонней основе и получать выгоду от сокращения существующего дисбаланса в Соглашение о свободной торговле между Грузией и Турцией, касающееся тарифной либерализации.Азербайджан, Турция и Грузия договорились упростить процедуры при перевозке грузов >>Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за первые семь месяцев 2022 года составил более 1,5 миллиарда долларов, что на 37,2% больше чем в январе-июле 2021 года, - это почти 15% от общего торгового оборота Грузии.

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, турция, соглашение о свободной торговле