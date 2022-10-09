https://sputnik-georgia.ru/20221009/ispaniya-gotovitsya-k-neprostoy-igre-s-gruziey--luis-enrike-o-zherebevki-evro-2024-271181181.html

Испания готовится к непростой игре с Грузией – Луис Энрике о жеребьевки Евро-2024

Испания готовится к непростой игре с Грузией – Луис Энрике о жеребьевки Евро-2024

В целом наставник испанцев доволен результатами жеребьевки, но не собирается расслабляться 09.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-09T19:31+0400

2022-10-09T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Тренер сборной Испании Луис Энрике считает, что его команде предстоит сложная игра со сборной Грузии – так наставник испанцев прокомментировал результаты жеребьевки отборочного этапа Евро-2024, где его команда попала в группу А со сборной Грузии.Жеребьевка отборочного этапа Евро-2024 прошла сегодня во Франкфурте. В ней приняли участие 53 европейские команды, которые поделили десять групп. Сборная Грузии находится в группе А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.В целом наставник испанцев доволен результатами жеребьевки, но не собирается расслабляться и займется анализом соперников."Я доволен результатами жеребьевки, потому что Испания обыграла такие команды, как Англия и Франция, которые были посеяны во второй корзине. Впрочем, все знают, как бывает – состоится жеребьевка и думаешь, все будет тихо, а в футболе случаются удивительные вещи и все ожидаемо. Всегда есть неизвестная команда, которая вас удивит", - сказал Луис Энрике.Жеребьевка квалификации Евро 2024: с кем сыграет Грузия? >>На чемпионат Европы отправятся по две лучшие команды из каждой группы. Места в стыковых матчах будут предоставлены двум лучшим командам Лиги наций, которые не получили путевку в финальный турнир через отборочный турнир напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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