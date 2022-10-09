https://sputnik-georgia.ru/20221009/nikakoy-privilegirovannosti---premer-gruzii-o-sostoyanii-zdorovya-saakashvili-271180986.html
Никакой привилегированности – премьер Грузии о состоянии здоровья Саакашвили
Никакой привилегированности – премьер Грузии о состоянии здоровья Саакашвили
Минюст делают все, чтобы защитить здоровье как экс-президента, так и других заключенных, заявил премьер 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T18:59+0400
2022-10-09T18:59+0400
2022-10-09T19:09+0400
грузия
новости
политика
ираклий гарибашвили
михаил саакашвили
тбилисский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/14/266113170_342:273:3424:2007_1920x0_80_0_0_54ad75fcfa93ba6200b4e26144b93fe3.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Никто не должен быть привилегированным, так премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил на вопрос журналиста о состоянии здоровья экс-президента Михаила Саакашвили.Американской адвокат Саакашвили Массимо Данджело на днях заявил, что у экс-президента случился приступ, когда к нему в палату пришли прокуроры. У Саакашвили периодически поднимается давление и температура, он не может принимать пищу. В свою очередь директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе утверждает, что состояние экс-президента за последние дни не изменилось.Гарибашвили не стал комментировать возможную выдачу Саакашвили украинским властям.Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Иракдий Кобахтдзе заявил, что Грузия не выдаст Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и не будет играть в политические игры.Саакашвили в критическом состоянии? Директор клиники сделал заявление >>Украинский адвокат Саакашвили Вадим Заворитный заявил, что украинский суд поручил юстиции Украины обратиться к властям Грузии с просьбой о временной передаче Саакашвили Украине, чтобы тот выступил перед судом по делу 2018 года, по которому экс-президент Грузии проходит потерпевшим.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Глава "Грузинской мечты": Саакашвили не выдадут Украине >>Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/14/266113170_697:0:3428:2048_1920x0_80_0_0_a60c1e5101fc5894e06b6b8a2d5b76b9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, тбилисский городской суд
Никакой привилегированности – премьер Грузии о состоянии здоровья Саакашвили
18:59 09.10.2022 (обновлено: 19:09 09.10.2022)
Минюст делают все, чтобы защитить здоровье как экс-президента, так и других заключенных, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Никто не должен быть привилегированным, так премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил на вопрос журналиста о состоянии здоровья экс-президента Михаила Саакашвили.
Американской адвокат Саакашвили Массимо Данджело на днях заявил, что у экс-президента случился приступ, когда к нему в палату пришли прокуроры. У Саакашвили периодически поднимается давление и температура, он не может принимать пищу. В свою очередь директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе утверждает, что состояние экс-президента за последние дни не изменилось.
"Я знаю, что государство, Минюст делают все, чтобы защитить его здоровье и здоровье других заключенных, чтобы были защищены их права. Никто не должен быть привилегированным", – сказал премьер-министр.
Гарибашвили не стал комментировать возможную выдачу Саакашвили украинским властям.
Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Иракдий Кобахтдзе заявил, что Грузия не выдаст Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и не будет играть в политические игры.
Украинский адвокат Саакашвили Вадим Заворитный заявил, что украинский суд поручил юстиции Украины обратиться к властям Грузии с просьбой о временной передаче Саакашвили Украине, чтобы тот выступил перед судом по делу 2018 года, по которому экс-президент Грузии проходит потерпевшим.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.