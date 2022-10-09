https://sputnik-georgia.ru/20221009/nikakoy-privilegirovannosti---premer-gruzii-o-sostoyanii-zdorovya-saakashvili-271180986.html

Никакой привилегированности – премьер Грузии о состоянии здоровья Саакашвили

Никакой привилегированности – премьер Грузии о состоянии здоровья Саакашвили

Минюст делают все, чтобы защитить здоровье как экс-президента, так и других заключенных, заявил премьер 09.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-09T18:59+0400

2022-10-09T18:59+0400

2022-10-09T19:09+0400

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ираклий гарибашвили

михаил саакашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Никто не должен быть привилегированным, так премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил на вопрос журналиста о состоянии здоровья экс-президента Михаила Саакашвили.Американской адвокат Саакашвили Массимо Данджело на днях заявил, что у экс-президента случился приступ, когда к нему в палату пришли прокуроры. У Саакашвили периодически поднимается давление и температура, он не может принимать пищу. В свою очередь директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе утверждает, что состояние экс-президента за последние дни не изменилось.Гарибашвили не стал комментировать возможную выдачу Саакашвили украинским властям.Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Иракдий Кобахтдзе заявил, что Грузия не выдаст Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и не будет играть в политические игры.Саакашвили в критическом состоянии? Директор клиники сделал заявление >>Украинский адвокат Саакашвили Вадим Заворитный заявил, что украинский суд поручил юстиции Украины обратиться к властям Грузии с просьбой о временной передаче Саакашвили Украине, чтобы тот выступил перед судом по делу 2018 года, по которому экс-президент Грузии проходит потерпевшим.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Глава "Грузинской мечты": Саакашвили не выдадут Украине >>Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, тбилисский городской суд