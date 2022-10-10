https://sputnik-georgia.ru/20221010/naskolko-gruziya-privlekatelna-dlya-investorov--issledovanie-bloomberg-271214909.html

Насколько Грузия привлекательна для инвесторов – исследование Bloomberg

Насколько Грузия привлекательна для инвесторов – исследование Bloomberg

Среди заинтересованных инвесторов 70% с оптимизмом смотрят на экономику Грузии, что значительно превышает средний глобальный показатель в 55% 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T20:06+0400

2022-10-10T20:06+0400

2022-10-10T20:06+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузия является популярным направлением для инвестиций, и занимает 13-е место с точки зрения интереса инвесторов среди крупнейших стран мира с развитой экономикой, говорится в исследовании Bloomberg Media Studio.Ведущая мировая медиааналитическая группа Bloomberg Media опубликовала исследование, в котором объединены обзор ведущих инвестиционных секторов Грузии, устойчивая экономическая ситуация, доступ к квалифицированной рабочей силе, государственные льготы для иностранных инвесторов, экологические, социальные и управленческие вопросы.Согласно исследованию, более 400 ведущих международных инвесторов рассматривают возможность вложений в Грузию в ближайшие три года.Инвестиции в Грузию выросли в два раза – новая статистика >>Также, 70% заинтересованных инвесторов с оптимизмом смотрят на экономику, что значительно превышает средний глобальный показатель — 55%.Исследования показывает, что 44% инвесторов, планирующих инвестировать в Грузию, "очень хорошо знакомы" с сильными сторонами страны, в том числе с ее стратегическим расположением, доступной зеленой энергией и квалифицированной и конкурентоспособной рабочей силой, доступность которых на 5% превышает глобальные показатели.В документе отмечено, что 23% из них рассматривают инвестиции для отдельного проекта в размере 100-200 миллионов долларов.Всемирная туристская организация поможет Грузии привлечь инвестиции >>"Стратегическое расположение и преимущества Грузии предоставляют особые возможности для инвесторов, что привело к приходу в Грузию международных компаний. Включая бренды из списка Fortune 500 и такие известные компании, как Concentrix, Majorel, EPAM, Viber и Godel Technologies", говорится в исследовании.В исследовании принял участие 3 351 директор ведущих компаний из 15 стран, в том числе США, Великобритании, Японии, Китая, Нидерландов, Испании, Сингапура, Германии, Франции и других стран, которые определяют стратегию прямых иностранных инвестиций своих компаний.Развитие бизнеса в Грузии является одним из приоритетов правительства страны. Для поощрения бизнеса в стране действует ряд государственных программ, которые направлены на оказание помощи предпринимателям в развитии бизнеса. Наиболее популярным является проект "Производи в Грузии".Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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