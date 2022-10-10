https://sputnik-georgia.ru/20221010/spiker-parlamenta-gruzii-napravil-pisma-venetsianskoy-komissii-i-obsebdipch-271216637.html
Спикер парламента Грузии направил письма Венецианской комиссии и БДИПЧ
Спикер парламента Грузии направил письма Венецианской комиссии и БДИПЧ
Согласно парламентскому расписанию, принятие изменений в третьем окончательном чтении планируется 13 декабря 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T21:16+0400
2022-10-10T21:16+0400
2022-10-10T22:08+0400
грузия
новости
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венецианская комиссия
обсе
избирательный кодекс грузии
поправки по избирательной системе в конституцию грузии
шалва папуашвили
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папаушвили обратился к Венецианской комиссии и БДИПЧ с просьбой оценить вносимые в Избирательный кодекс страны поправки в ускоренном порядке.Парламент Грузии 5 октября принял в первом чтении поправки, которые предполагают внедрение системы электронного голосования, а также новые правила формирования избирательных комиссий и регистрации наблюдателей.Как отмечено в письме главы грузинского законодательного органа, согласно парламентскому расписанию, принятие изменений в третьем, окончательном чтении планируется 13 декабря.Принятие поправок в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является обязательным пунктом для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.День голосованияСогласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. При этом закон оставляет за ЦИК Грузии право определять количество участков для электронного голосования, но при условии, что на каждом из них будет менее трех тысяч избирателей.На участках, где будет проходить электронное голосование, не понадобится маркирование избирателей и забрасывание в начале процедуры голосования контрольного листа с подписями всех членов избирательной комиссии.Как изменится Избирательный кодекс Грузии: первое решение >>Маркирование будет обязательным только для тех избирателей, которые проголосуют при помощи переносной урны. Отбывающим наказание в тюрьме и пациентам стационара маркирование не понадобится.На таких избирательных участках можно будет установить две или три урны.Закупать все электронное оборудование для голосования и подсчета голосов будет не ЦИК Грузии, а правительство.Согласно поправкам, ЦИК сам будет определять процедуры голосования и подсчета голосов, время открытия участков и процесс регистрации избирателей. Итоговым протоколом голосования станет распечатка результатов с электронного счетчика голосов.Споры вокруг Избирательного кодекса Грузии - разногласия и предложения >>Кроме того, ЦИК выберет новый вид бюллетеней, который не менялся в последние годы, и конвертов для бюллетеней.Все бюллетени нужно будет переводить в цифровой формат и размещать на сайте ЦИК на пятый день после дня голосования.Укомплектование комиссийСогласно поправкам, меняются принцип формирования и избрания председателей участковых избирательных комиссий и требования к членам комиссий.Председателей участковых комиссий будут назначать окружные комиссии, а не члены конкретной участковой комиссии. При этом за кандидата в председатели избирательной участковой комиссии должны проголосовать две трети членов окружной комиссии, в том числе три назначенных ЦИК представителя. Права голоса не будут иметь члены окружной комиссии, чей родственник претендует на пост председателя участковой комиссии.Сами члены комиссии не должны быть в прошлом представителями или членами комиссий от партий или избирательных субъектов. Также члены комиссии с начала года выборов или в год последних промежуточных выборов не должны числиться в списках тех, кто вносил пожертвования партиям.Меры контроляВ законопроекте расширен список оснований для пересчета голосов. Новым поводом для пересчета станет, если сумма признанных недействительными бюллетеней и бюллетеней проголосовавших в протоколе будет минимум на 5 больше или минимум на 10 меньше, чем количество принявших в выборах избирателей.Также увеличивается срок обжалования решений участковых комиссий с двух до трех дней.Венецианская комиссия представила замечания по Избирательному кодексу Грузии >>С 2 тысяч лари до 4 тысяч лари вырастет штраф за использование административных ресурсов во время избирательной кампании и использование служебного положения для избирательной кампании.Правила для наблюдателей и партийЕще одним новшеством станут требования для наблюдателей от местных организаций.Наблюдателями на выборах не смогут быть в прошлом представители или члены комиссий от партий или избирательных субъектов, а также те, кто с начала года выборов или в год последних промежуточных выборов вносили пожертвования той или иной партии.Для партий же новшеством станет сокращение минимально необходимого партийного списка - со 100 до 76 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, венецианская комиссия, обсе, избирательный кодекс грузии, поправки по избирательной системе в конституцию грузии, шалва папуашвили, парламент грузии
грузия, новости, политика, венецианская комиссия, обсе, избирательный кодекс грузии, поправки по избирательной системе в конституцию грузии, шалва папуашвили, парламент грузии
Спикер парламента Грузии направил письма Венецианской комиссии и БДИПЧ
21:16 10.10.2022 (обновлено: 22:08 10.10.2022)
Согласно парламентскому расписанию, принятие изменений в третьем окончательном чтении планируется 13 декабря
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папаушвили обратился к Венецианской комиссии и БДИПЧ с просьбой оценить вносимые в Избирательный кодекс страны поправки в ускоренном порядке.
Парламент Грузии 5 октября принял в первом чтении поправки, которые предполагают внедрение системы электронного голосования, а также новые правила формирования избирательных комиссий и регистрации наблюдателей.
Как отмечено в письме главы грузинского законодательного органа, согласно парламентскому расписанию, принятие изменений в третьем, окончательном чтении планируется 13 декабря.
"Исходя из вышеуказанного, хочу обратиться с просьбой разработать совместное ускоренное мнение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Венецианской комиссии по инициированным изменениям", - говорится в письме Папуашвили.
Принятие поправок в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является обязательным пунктом для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
День голосования
Согласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. При этом закон оставляет за ЦИК Грузии право определять количество участков для электронного голосования, но при условии, что на каждом из них будет менее трех тысяч избирателей.
На участках, где будет проходить электронное голосование, не понадобится маркирование избирателей и забрасывание в начале процедуры голосования контрольного листа с подписями всех членов избирательной комиссии.
Маркирование будет обязательным только для тех избирателей, которые проголосуют при помощи переносной урны. Отбывающим наказание в тюрьме и пациентам стационара маркирование не понадобится.
На таких избирательных участках можно будет установить две или три урны.
Закупать все электронное оборудование для голосования и подсчета голосов будет не ЦИК Грузии, а правительство.
Согласно поправкам, ЦИК сам будет определять процедуры голосования и подсчета голосов, время открытия участков и процесс регистрации избирателей. Итоговым протоколом голосования станет распечатка результатов с электронного счетчика голосов.
Кроме того, ЦИК выберет новый вид бюллетеней, который не менялся в последние годы, и конвертов для бюллетеней.
Все бюллетени нужно будет переводить в цифровой формат и размещать на сайте ЦИК на пятый день после дня голосования.
Укомплектование комиссий
Согласно поправкам, меняются принцип формирования и избрания председателей участковых избирательных комиссий и требования к членам комиссий.
Председателей участковых комиссий будут назначать окружные комиссии, а не члены конкретной участковой комиссии. При этом за кандидата в председатели избирательной участковой комиссии должны проголосовать две трети членов окружной комиссии, в том числе три назначенных ЦИК представителя. Права голоса не будут иметь члены окружной комиссии, чей родственник претендует на пост председателя участковой комиссии.
Сами члены комиссии не должны быть в прошлом представителями или членами комиссий от партий или избирательных субъектов. Также члены комиссии с начала года выборов или в год последних промежуточных выборов не должны числиться в списках тех, кто вносил пожертвования партиям.
Меры контроля
В законопроекте расширен список оснований для пересчета голосов. Новым поводом для пересчета станет, если сумма признанных недействительными бюллетеней и бюллетеней проголосовавших в протоколе будет минимум на 5 больше или минимум на 10 меньше, чем количество принявших в выборах избирателей.
Также увеличивается срок обжалования решений участковых комиссий с двух до трех дней.
С 2 тысяч лари до 4 тысяч лари вырастет штраф за использование административных ресурсов во время избирательной кампании и использование служебного положения для избирательной кампании.
Правила для наблюдателей и партий
Еще одним новшеством станут требования для наблюдателей от местных организаций.
Наблюдателями на выборах не смогут быть в прошлом представители или члены комиссий от партий или избирательных субъектов, а также те, кто с начала года выборов или в год последних промежуточных выборов вносили пожертвования той или иной партии.
Для партий же новшеством станет сокращение минимально необходимого партийного списка - со 100 до 76 человек.