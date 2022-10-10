https://sputnik-georgia.ru/20221010/uskorennaya-privatizatsiya--pravitelstvo-gruzii-prodaet-gosimuschestvo-so-skidkoy-271219540.html

Ускоренная приватизация – правительство Грузии продает госимущество со скидкой

Ускоренная приватизация – правительство Грузии продает госимущество со скидкой

Объекты, находящиеся в Тбилиси, выставлены на электронный аукцион со скидкой 25%, а в регионах - 50% 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T23:05+0400

2022-10-10T23:05+0400

2022-10-10T23:05+0400

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министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. В рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса" Национальное агентство Минэкономики выставило на продажу 155 гособъектов начальной стоимостью более 68 миллионов лари со скидкой.Так, объекты, находящиеся в Тбилиси, выставлены с 25% скидкой, а в регионах - 50%. Электронные аукционы завершатся 19 октября.Как отмечает Национальное агентство имущества, процесс приватизации максимально прозрачен и доступен для всех.Среди объектов, подлежащих приватизации, - бывшее здание Кутаисского Дома печати, территория бывшего Кутаисского консервного завода, государственные предприятия и привлекательная для инвестиций государственная собственность в регионах.Приватизация в Грузии в 2022 году проходит успешнее чем когда-либо - министр >>Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.Кто в доме хозяин, или Чего опасаются грузины, сдающие в аренду жилье? >>По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются в том числе в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами из-за пандемии, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.В рамках проекта за девять месяцев 2022 года было продано имущество стоимостью 153,3 млн лари, в том числе сельскохозяйственных участков стоимостью 8,7 млн ​​лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, министерство экономики и устойчивого развития грузии