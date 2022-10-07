https://sputnik-georgia.ru/20221007/kto-v-dome-khozyain-ili-chego-opasayutsya-gruziny-sdayuschie-v-arendu-zhile-271144992.html

Кто в доме хозяин, или Чего опасаются грузины, сдающие в аренду жилье?

Кто в доме хозяин, или Чего опасаются грузины, сдающие в аренду жилье?

По действующему грузинскому законодательству, выселение из съемной квартиры жильца, переставшего выплачивать владельцу арендную плату, может растянуться на... 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T16:49+0400

2022-10-07T16:49+0400

2022-10-07T16:58+0400

грузия

аналитика

общество

политика

россия

колумнисты

цены на недвижимость в тбилиси

обзор сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264810130_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_22627736fad10d60d51ab611f121174d.jpg

Начнем с фактора сугубо психологического и, как многим из нас кажется, высоко морального. Признайтесь откровенно, чью сторону, если разгорится конфликт, вы примите – квартиросъемщика, рискующего остаться без крыши над головой и часто обремененного семьей, или владельца, требующего денег за принадлежащую ему жилплощадь?Литературная классика, на которой мы воспитаны, как правило, симпатизирует несчастным. Хозяина жилья авторы рисуют жадным хапугой, а к неплатежеспособному жильцу проявляют сочувствие и сострадание. Вдобавок, в общественном сознании все еще сказывается инерция эпохи, когда квартиры номинально находились в собственности у государства.Государство могло позволить себе великодушие к отдельным гражданам, годами не вносившим квартплату, благо размер ее был символическим. Но рыночный бизнес, прежде всего, малый, великодушия не прощает, и с прагматизмом рыночной морали нельзя не считаться. Жалким и несчастным, согласитесь, нетрудно прикинуться, зная куда клонятся симпатии общества. В то же время основная масса нынешних грузинских арендодателей – отнюдь не процветающие хапуги.То есть, легкомысленно недооценивать социально-бытовое, экономическое и, как видим, даже политическое значение такого рода деятельности. Вдобавок, она не требует специальных навыков – достаточно быть энергичным и напористым. Не потому ли сдача жилья в аренду, наряду с частным извозом, стала одной из наиболее распространенных форм малого бизнеса?Да и спрос большой. Даже востребованные профессионалы, располагающие финансовыми возможностями для покупки собственного жилья, нередко предпочитают его арендовать. Недвижимость, хочешь – не хочешь, сковывает, сужает выбор. А для удовлетворения профессиональных амбиций сегодня важно быть легким на подъем. Чтобы, получив выгодное предложение, сменить местожительства и беспрепятственно поменять уклад жизни…Впрочем, в Грузии аренда чаще связана не с карьерным ростом, а с потерей работы, невыплаченными кредитами, неудачной сделкой или мошенничеством, семейными конфликтами и т.п. То есть, в условиях общей нестабильности простота, о которой мы говорили, только кажущаяся. Как и всегда, когда имеешь дело с живыми людьми и их проблемами.Итак, мы, вроде, разобрались, на чьей обычно стороне, в случае конфликта, симпатии общества. А что же закон? Кого защищает он?Формально – собственника, владельца жилья. А на деле…Подумали, не обратиться ли к самому незатейливому способу – сменить замок на входной двери? Как бы не так! Без судебного решения о выселении, вас… оштрафуют. Да, да! Причем, это в лучшем случае, потому что, поясняет адвокат Цицино Цхведиани, предусмотрены и такие меры наказания, как исправительные работы и даже лишение свободы на срок до одного года! Это за попытку вернуть себе собственную квартиру?!.Но почему бы действительно не обратиться в суд? Не будьте так наивны! Начнем с того, что это связано с немалыми расходами. Как говорится, на голом месте еще убытки. Но главное, как свидетельствует адвокат Давид Диасамидзе, дело растянется не менее, чем на год. А на практике процесс иногда длится по 2-З года и больше. Неудивительно, что владелец бывает готов простить съемщику любую неуплату, лишь бы тот съехал добровольно.Появились целые группы мошенников, пользующихся несовершенством закона. Депутат Бежан Цакадзе рассказывает, что они могут вломиться в пустую квартиру, а затем приходится умолять их ее освободить и, в лучшем случае, договориться полюбовно…Некоторые аналитики подозревают, что отменена в 2015-м практики так называемого "полицейского выселения" была связана с желанием обеспечить "предвыборный социальный эффект". С другой стороны, суд и правда лучше полиции способен разобраться в сути конфликта. Только сделать это он должен не за 3 года, а за 3 дня или хотя бы в установленный 3-хмесячный срок. Почему же судьи медлят?Естественно, потому что не хотят в силу уже упомянутых психологических факторов настраивать против себя общественность – ждут, что стороны договорятся сами. Ну и действительно, как подтверждают эксперты, суды настолько завалены работой, что просто физически не в состоянии осилить такой массив дел. Одним словом, не исключено, что передав процесс выселения в прерогативу судов, хотели сделать, как лучше, а получилось… Ну вы знаете!И тут уж претензии следует адресовать государству и соответствующим управленческим структурам. Почему добиваясь укрепления демократических принципов и перевода конфликтов в легальную юридическую плоскость, они не позаботились о том, чтобы обеспечить судам, как минимум, значительное кадровое пополнение?Да и в целом с выселением не все понятно. С какой, спрашивается, стати, не справившись с социальными проблемами, государство перекладывает их последствия на владельцев жилья? Похоже, кого-то устраивало, что хозяева квартир и постояльцы обычно не афишируют отношений и сплошь и рядом договариваются конфиденциально. Во всяком случае, проблема существует давно, но вспомнили о ней только сейчас. И это наводит на определенные размышления.Анализ свидетельствует о том, что неуплатой чаще всего грешат иностранцы. Прежде пресса успокаивала читателей тем, что в Грузию в силу обстоятельств въезжали преимущественно хорошо обеспеченные российские граждане. Но теперь картина изменилась. Да и конфликты, связанные с выселением, на существующем фоне легко могут приобрести политический оттенок, создав почву для всевозможных провокаций.Газеты уже бьют тревогу. Как будет действовать государство, пока предугадать трудно, но совершенно очевидно, что пора уже и ему что-то предпринять…По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

грузия, аналитика, общество, политика, россия, колумнисты, цены на недвижимость в тбилиси, обзор сми