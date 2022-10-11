https://sputnik-georgia.ru/20221011/gruziya-i-rumyniya-podpisali-deklaratsiyu-o-formirovanii-strategicheskogo-sotrudnichestva-271252664.html

Грузия и Румыния подписали декларацию о формировании стратегического сотрудничества

Грузия и Румыния подписали декларацию о формировании стратегического сотрудничества

Документ предполагает создание ежегодного формата диалога по безопасности и усиление сотрудничества парламентов 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T21:24+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали в Бухаресте декларацию "О формировании стратегического сотрудничества между Грузией и Румынией".В документе отмечено, что стороны подтверждают многовековую дружбу между Грузией и Румынией и добрососедские отношения стран, поддерживают независимость и суверенитет друг друга и принимают решение о переводе сотрудничества на уровень стратегического партнерства.Кроме того, документ подразумевает создание ежегодного формата диалога по безопасности, усиление сотрудничества парламентов и консультаций по международным инициативам.Также стороны намерены укреплять сотрудничество на отраслевом уровне, в том числе сфере транспорта, информационных технологий, энергоинвестиций, а также в направлении развития связей между народами и культурами двух стран.Кроме того, документ направлен на усиление торговых связей в рамках соглашения о свободной торговли с ЕС.Президент Румынии: строительство подводного электрокабеля с Грузией является приоритетным >>Особое внимание в документе уделено усилению совместной работы в направлении развития и расширения транспортных, цифровых и энергомаршрутов коридора между Каспийским и Черным морем, в том числе созданию грузового коридора, началу прямого регулярного морского сообщения между портами Грузии и Румынии, возобновлению прямого авиасообщения и проведению подводного оптиковолоконного кабеля и электрокабеля.Кроме того стороны намерены развивать сотрудничество в сфере безопасности и мира, проводить совместные учения и поддерживать друг друга в международных форматах.Бухарест станет побратимом Тбилиси – Каладзе отправился с визитом в Румынию >>В документе также прописано обязательство создания плана действий по осуществлению всех направлений, прописанных в декларацииГрузия и Румыния установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства, спорта, науки и других сферах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , клаус йоханнис, румыния