https://sputnik-georgia.ru/20221011/obvinyaemyy-v-ubiystve-zheny-shokiroval-sud-v-gruzii-271250031.html

Обвиняемый в убийстве жены шокировал суд в Грузии

Обвиняемый в убийстве жены шокировал суд в Грузии

Суд избрал для обвиняемого в качестве меры пресечения предварительное заключение 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T19:22+0400

2022-10-11T19:22+0400

2022-10-11T20:21+0400

грузия

новости

происшествия

телави

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23527/14/235271477_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_58da268dac1f08c286879a90833de761.jpg

ТБИЛИСИ, 11 окт - Sputnik. Она меня спровоцировала и я совершил глупость, с этой речью 22-летний Торнике Гамхветелашвили, обвиняемый в убийстве гражданской жены, обратился к суду.Телавский районный суд избрал для Гамхветелашвили в качестве меры пресечения предварительное заключение.Стороне обвинения на этот раз удалось доказать, что Гамхветелашвили нельзя отпускать на свободу, так как он может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей.По подозрению в убийстве молодой женщины в Телави задержан ее муж >>Гамхветелашвили обвиняют в том, что он 9 октября сначала избил свою 26-летнюю супругу Мариам Гамткицулашвили, а после зарезал.Для него этого уже второй суд в октябре по делам, связанным с его женой. Еще 4 октября он жестоко избил свою жену, но тогда тот же Телавский суд принял во внимание ходатайство адвокатов и отпустил его под залог. Ему было запрещено подходить к своей жене ограничительным ордером.На этот раз обвиняемый признал свою вину, заявил, что гражданская жена его спровоцировала своими действиями.Иностранец обвиняется в убийстве гражданки Грузии >>"Она меня спровоцировала и свела с ума настолько, что я совершил эту глупость. Я сожалею, но это ничему не поможет. В целом, я обо всем сожалею, о том, что с ней познакомился, и о том, что она не была моей женой, а мы просто жили вместе", - сказал Гамхветелашвили.Следующее заседание суда по делу пройдет 22 ноября. В случае подтверждения вины 22-летнему парню грозит от 16 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

телави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, телави, убийство