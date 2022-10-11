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Обвиняемый в убийстве жены шокировал суд в Грузии
Обвиняемый в убийстве жены шокировал суд в Грузии
Суд избрал для обвиняемого в качестве меры пресечения предварительное заключение 11.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 окт - Sputnik. Она меня спровоцировала и я совершил глупость, с этой речью 22-летний Торнике Гамхветелашвили, обвиняемый в убийстве гражданской жены, обратился к суду.Телавский районный суд избрал для Гамхветелашвили в качестве меры пресечения предварительное заключение.Стороне обвинения на этот раз удалось доказать, что Гамхветелашвили нельзя отпускать на свободу, так как он может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей.По подозрению в убийстве молодой женщины в Телави задержан ее муж &gt;&gt;Гамхветелашвили обвиняют в том, что он 9 октября сначала избил свою 26-летнюю супругу Мариам Гамткицулашвили, а после зарезал.Для него этого уже второй суд в октябре по делам, связанным с его женой. Еще 4 октября он жестоко избил свою жену, но тогда тот же Телавский суд принял во внимание ходатайство адвокатов и отпустил его под залог. Ему было запрещено подходить к своей жене ограничительным ордером.На этот раз обвиняемый признал свою вину, заявил, что гражданская жена его спровоцировала своими действиями.Иностранец обвиняется в убийстве гражданки Грузии &gt;&gt;"Она меня спровоцировала и свела с ума настолько, что я совершил эту глупость. Я сожалею, но это ничему не поможет. В целом, я обо всем сожалею, о том, что с ней познакомился, и о том, что она не была моей женой, а мы просто жили вместе", - сказал Гамхветелашвили.Следующее заседание суда по делу пройдет 22 ноября. В случае подтверждения вины 22-летнему парню грозит от 16 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, телави, убийство
грузия, новости, происшествия, телави, убийство

Обвиняемый в убийстве жены шокировал суд в Грузии

19:22 11.10.2022 (обновлено: 20:21 11.10.2022)
© photo: Sputnik / Andrei StarostinМолоток судьи в зале судебных заседаний
Молоток судьи в зале судебных заседаний - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2022
© photo: Sputnik / Andrei Starostin
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Суд избрал для обвиняемого в качестве меры пресечения предварительное заключение
ТБИЛИСИ, 11 окт - Sputnik. Она меня спровоцировала и я совершил глупость, с этой речью 22-летний Торнике Гамхветелашвили, обвиняемый в убийстве гражданской жены, обратился к суду.
Телавский районный суд избрал для Гамхветелашвили в качестве меры пресечения предварительное заключение.
Стороне обвинения на этот раз удалось доказать, что Гамхветелашвили нельзя отпускать на свободу, так как он может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей.
По подозрению в убийстве молодой женщины в Телави задержан ее муж >>
Гамхветелашвили обвиняют в том, что он 9 октября сначала избил свою 26-летнюю супругу Мариам Гамткицулашвили, а после зарезал.
Для него этого уже второй суд в октябре по делам, связанным с его женой. Еще 4 октября он жестоко избил свою жену, но тогда тот же Телавский суд принял во внимание ходатайство адвокатов и отпустил его под залог. Ему было запрещено подходить к своей жене ограничительным ордером.
На этот раз обвиняемый признал свою вину, заявил, что гражданская жена его спровоцировала своими действиями.
Иностранец обвиняется в убийстве гражданки Грузии >>
"Она меня спровоцировала и свела с ума настолько, что я совершил эту глупость. Я сожалею, но это ничему не поможет. В целом, я обо всем сожалею, о том, что с ней познакомился, и о том, что она не была моей женой, а мы просто жили вместе", - сказал Гамхветелашвили.
Следующее заседание суда по делу пройдет 22 ноября. В случае подтверждения вины 22-летнему парню грозит от 16 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.
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