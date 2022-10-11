https://sputnik-georgia.ru/20221011/razglashenie-gostayny---eks-chinovniku-sgb-gruzii-uzhestochili-obvinenie--271242201.html

Разглашение гостайны – экс-чиновнику СГБ Грузии ужесточили обвинение

Разглашение гостайны – экс-чиновнику СГБ Грузии ужесточили обвинение

Речь идет о преступлении, совершенном в 2015-2018 годах 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T15:39+0400

2022-10-11T15:39+0400

2022-10-11T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Бывшему замглавы СГБ Грузии Иосифу (Сосо) Гогашвили ужесточили обвинение – он уличен в умышленном разглашении государственной тайны и посягательстве на тайну частной жизни, говорится в заявлении Генпрокуратуры страны. Гогашвили с 16 июля находится в заключении. Тогда прокуратура предъявила ему обвинения в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.Что касается нового обвинения, по данным прокуратуры, Гогашвили, воспользовавшись своим служебным положением для личных нужд, незаконно вынес с работы материалы с информацией, содержащей гостайну, персональные данные и хранил их дома. Следствие также установило, что Гогашвили незаконно получил не одну видеозапись, содержащую тайну частной жизни, и незаконно хранил на своих электронных устройствах. Речь идет о преступлении, совершенном в период работы Гогашвили заместителем главы Службы Госбезопасности (2015-2018 годы).Квартиры, машины и оружие - имущество экс-чиновника СГБ Грузии арестовано>>На данном этапе Гогашвили обвиняется по пяти статьям УК Грузии: умышленное разглашение гостайны; незаконное получение и хранение тайны частной жизни; превышение служебных полномочий, что привело к существенному нарушению законных интересов государства; незаконное получение с использованием служебного положения, хранение, распространение в СМИ персональных данных, что повлекло за собой существенный вред; незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. В конце сентября антикоррупционное агентство СГБ арестовало имущество Гогашвили, его семьи и окружения: 34 земельных участка, 13 машин и оружие. Арест был произведет по решению суда в рамках расследуемого агентством дела об отмывании денег.Обвинение в отмывании денег Гогашвили предъявлено не было. Детали дела пока неизвестны.Министр: у МВД и СГБ Грузии нет связей с ФСБ>>Семья Гогашвили считает его арест политическим. За день до задержания экс-чиновник написал в соцсети, что у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года и он уже ознакомил с материалами представителей дипкорпуса, международных миссий, неправительственных организаций и СМИ.После помещения под арест Гогашвили периодически делает заявления с обвинениями в адрес властей Грузии. Одним из последних было обвинение главы МВД Вахтанга Гомелаури в связях с ФСБ России, а также об оказании Службой госбезопасности давления на судей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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