https://sputnik-georgia.ru/20221011/zhestokoe-ubiystvo-26-letney-zhenschiny-na-vostoke-gruzii-muzhu-predyavili-obvineniya-271235237.html

Жестокое убийство 26-летней женщины на востоке Грузии: мужу предъявили обвинения

Жестокое убийство 26-летней женщины на востоке Грузии: мужу предъявили обвинения

Обвиняемый нанес супруге удары ножом в области горла и груди, утверждает прокуратура 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T13:43+0400

2022-10-11T13:43+0400

2022-10-11T13:43+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения 22-летнему мужчине по факту умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах своей 26-летней гражданской жены.Следствие установило, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанес жене многочисленные ранения в области горла и груди холодным оружием и скрылся с места происшествия.В результате полученных ранений молодая женщина скончалась на месте.Правоохранители задержали подозреваемого в тот же день по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления – нож.Мужчине предъявлены обвинения по статье "Умышленное убийство члена семьи, совершенное при отягчающих обстоятельствах", а также по статье "Невыполнение требований и обязательств, предусмотренных сдерживающим ордером".Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.С учетом высокого общественного интереса Генпрокуратура также распространила информацию в связи с преступлением, совершенным обвиняемым несколько дней назад.Ситуация с насилием над женщинами в Грузии – Сакстат проведет исследование>>По данным следствия, обвиняемый систематически наносил словесное оскорбление пострадавшей. Кроме того, физически расправился с женой и ее матерью, а также угрожал жене убийством.За указанное преступление сотрудники полиции задержали его 4 октября, и 5 октября прокуратура предъявила ему обвинения в двух эпизодах семейного насилия, а также в угрозе члену семьи и обратилась к суду с ходатайством об избрании лишения свободы в качестве меры пресечения.Однако 6 октября судья Телавского районного суда, несмотря на то, что пострадавшая прямо указывала на угрозу со стороны обвиняемого, необоснованно не разделил позицию прокуратуры, не смог надлежащим образом оценить риски, исходящие от обвиняемого, в том числе угрозу совершения нового преступления, и скрытия, счел незаконным задержание обвиняемого и освободил под залог в размере 2 тысяч лари.Прокуратура категорически не согласилась с позицией суда и обратилась с иском к Тбилисскому апелляционному суду.Обвиняемый, не приговоренный к тюремному заключению, получил возможность осуществить свою угрозу и жестоко расправился со своей женой, что повлекло за собой самые тяжелые последствия, отмечают в прокуратуре.Насилие против женщин – в Грузии могут ужесточить законодательство>>В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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