https://sputnik-georgia.ru/20221012/tamozhnya-armenii-ne-obnaruzhila-riskov-v-gruze-figuriruyuschem-v-dele-o-chp-na-krymskom-mostu-271279209.html
Таможня Армении не обнаружила рисков в грузе, фигурирующем в деле о ЧП на Крымском мосту
Таможня Армении не обнаружила рисков в грузе, фигурирующем в деле о ЧП на Крымском мосту
Армянские власти детально описали путь подозрительного груза 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T17:17+0400
2022-10-12T17:17+0400
2022-10-12T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Армянские таможенники не обнаружили факторов риска в грузе, фигурирующем в деле о теракте на Крымском мосту, сообщает комитет госдоходов Армении.Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее заявил, что следователи и сотрудники ФСБ России установили подозреваемых и причастных к теракту на Крымском мосту. Также прослежен маршрут движения грузовика перед взрывом. По его словам, это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия и Краснодарский край.Как передает SputnikАрмения, в сообщении армянского комитета отмечается, что 26 сентября в порту Поти для грузового автомобиля, отправленного болгарской компанией BALTEX CAPITAL S.A. на имя ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения – ред.) была оформлена транспортная накладная, а 27 сентября грузовик въехал на территорию Армении. Его водителем был гражданин Армении и Грузии Артур Терджанян.Отмечается, что после этого груз был задекларирован по транзитной декларации ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" в соответствии с накладными. Формальности выполняли Араратская таможня, склад временного хранения компании "Альянс Терминал". Отмечается, что 28 сентября там же была заполнена транзитная декларация, затем была скорректирована таможенная стоимость и 29 сентября после подачи декларантом документов в таможенные органы груз был досмотрен на складе временного хранения."В частности, без выгрузки продукции была проверена слойность одного из рулонов полиэтиленовой пленки. Проблем, связанных с неправильной классификацией Таможенного союза, не возникло, и в 16.40 товар был выпущен таможенным органом. С этого момента указанный товар приобрел статус товара ЕАЭС и был передан в управление декларанту, но склад ООО "Альянс Терминал" автомобиль не покинул", - говорится в сообщении.Уточняется, что на территории склада тот же декларант утром 30 сентября подал и зарегистрировал транзитную декларацию, по которой тот же товар был оформлен компанией "ГУ АР ДЖИ ГРУП" для перевозки из Армении в РФ (получатель - российское ООО "Лидер"). В комитете по госдоходам заявили, что это повседневная практика, установленная законодательством ЕАЭС.Взрыв на Крымском мосту: в Грузии отрицают свою причастность к делу>>Отмечается, что товар ввезли в Россию на той же грузинской машине, водителем был тот же человек, был оформлен "желтый коридор", к транзитной декларации на указанную полиэтиленовую строительную пленку было приложено экспертное заключение организации "Армэкспертиза", удостоверяющее, что это не продукт двойного назначения. В ведомстве подчеркнули, за время нахождения товара под таможенным контролем на складе временного хранения грузовик был в поле зрения камер наблюдения, не разгружался, не перегружался и не загружался другими товарами до полного завершения таможенных процедур ввоза в Армению и перевозки в Россию. В комитете уточнили также, что рентгенография была проведена и при выезде грузовика на территорию Грузии 1 октября, в результате, отметили в комитете, было получено то же изображение, что и при въезде в страну."Таким образом, процессы ввоза, таможенного контроля, рентгенографии, таможенного оформления, оформления документов, вывоза вышеуказанного груза проходили надлежащим образом, в соответствии с законом, рентгенография груза при въезде и выезде из Армении не выявила факторов риска", - говорится в сообщении.Данные спецслужб РФЦентр общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ) заявил, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины.Российские спецслужбы задержали пять граждан России, а также троих иностранцев – граждан Украины и Армении.Спецслужбы России назвали организаторов теракта на Крымском мосту>>По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета моста.По предварительным данным следствия, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.Как заявил ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин, в организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур.По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в Интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Таможня Армении не обнаружила рисков в грузе, фигурирующем в деле о ЧП на Крымском мосту
Армянские власти детально описали путь подозрительного груза
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Армянские таможенники не обнаружили факторов риска в грузе, фигурирующем в деле о теракте на Крымском мосту, сообщает комитет госдоходов Армении.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее заявил, что следователи и сотрудники ФСБ России установили подозреваемых и причастных к теракту на Крымском мосту. Также прослежен маршрут движения грузовика перед взрывом. По его словам, это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия и Краснодарский край.
Как передает SputnikАрмения
, в сообщении армянского комитета отмечается, что 26 сентября в порту Поти для грузового автомобиля, отправленного болгарской компанией BALTEX CAPITAL S.A. на имя ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения – ред.) была оформлена транспортная накладная, а 27 сентября грузовик въехал на территорию Армении. Его водителем был гражданин Армении и Грузии Артур Терджанян.
"На Баграташенском таможенном пункте (армяно-грузинская граница - ред.) грузовик 27 сентября в 15.00 был взвешен, после чего прошел рентгенографию, в результате которой факторов риска обнаружено не было", - говорится в сообщении на сайте комитета.
Отмечается, что после этого груз был задекларирован по транзитной декларации ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" в соответствии с накладными. Формальности выполняли Араратская таможня, склад временного хранения компании "Альянс Терминал". Отмечается, что 28 сентября там же была заполнена транзитная декларация, затем была скорректирована таможенная стоимость и 29 сентября после подачи декларантом документов в таможенные органы груз был досмотрен на складе временного хранения.
"В частности, без выгрузки продукции была проверена слойность одного из рулонов полиэтиленовой пленки. Проблем, связанных с неправильной классификацией Таможенного союза, не возникло, и в 16.40 товар был выпущен таможенным органом. С этого момента указанный товар приобрел статус товара ЕАЭС и был передан в управление декларанту, но склад ООО "Альянс Терминал" автомобиль не покинул", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на территории склада тот же декларант утром 30 сентября подал и зарегистрировал транзитную декларацию, по которой тот же товар был оформлен компанией "ГУ АР ДЖИ ГРУП" для перевозки из Армении в РФ (получатель - российское ООО "Лидер"). В комитете по госдоходам заявили, что это повседневная практика, установленная законодательством ЕАЭС.
Отмечается, что товар ввезли в Россию на той же грузинской машине, водителем был тот же человек, был оформлен "желтый коридор", к транзитной декларации на указанную полиэтиленовую строительную пленку было приложено экспертное заключение организации "Армэкспертиза", удостоверяющее, что это не продукт двойного назначения.
В ведомстве подчеркнули, за время нахождения товара под таможенным контролем на складе временного хранения грузовик был в поле зрения камер наблюдения, не разгружался, не перегружался и не загружался другими товарами до полного завершения таможенных процедур ввоза в Армению и перевозки в Россию. В комитете уточнили также, что рентгенография была проведена и при выезде грузовика на территорию Грузии 1 октября, в результате, отметили в комитете, было получено то же изображение, что и при въезде в страну.
"Таким образом, процессы ввоза, таможенного контроля, рентгенографии, таможенного оформления, оформления документов, вывоза вышеуказанного груза проходили надлежащим образом, в соответствии с законом, рентгенография груза при въезде и выезде из Армении не выявила факторов риска", - говорится в сообщении.
Данные спецслужб РФ
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ) заявил, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины.
Российские спецслужбы задержали пять граждан России, а также троих иностранцев – граждан Украины и Армении.
По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета моста.
По предварительным данным следствия, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
Как заявил ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин, в организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в Интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича.