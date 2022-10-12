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Таможня Армении не обнаружила рисков в грузе, фигурирующем в деле о ЧП на Крымском мосту

Таможня Армении не обнаружила рисков в грузе, фигурирующем в деле о ЧП на Крымском мосту

Армянские власти детально описали путь подозрительного груза 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T17:17+0400

2022-10-12T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Армянские таможенники не обнаружили факторов риска в грузе, фигурирующем в деле о теракте на Крымском мосту, сообщает комитет госдоходов Армении.Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее заявил, что следователи и сотрудники ФСБ России установили подозреваемых и причастных к теракту на Крымском мосту. Также прослежен маршрут движения грузовика перед взрывом. По его словам, это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия и Краснодарский край.Как передает SputnikАрмения, в сообщении армянского комитета отмечается, что 26 сентября в порту Поти для грузового автомобиля, отправленного болгарской компанией BALTEX CAPITAL S.A. на имя ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения – ред.) была оформлена транспортная накладная, а 27 сентября грузовик въехал на территорию Армении. Его водителем был гражданин Армении и Грузии Артур Терджанян.Отмечается, что после этого груз был задекларирован по транзитной декларации ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" в соответствии с накладными. Формальности выполняли Араратская таможня, склад временного хранения компании "Альянс Терминал". Отмечается, что 28 сентября там же была заполнена транзитная декларация, затем была скорректирована таможенная стоимость и 29 сентября после подачи декларантом документов в таможенные органы груз был досмотрен на складе временного хранения."В частности, без выгрузки продукции была проверена слойность одного из рулонов полиэтиленовой пленки. Проблем, связанных с неправильной классификацией Таможенного союза, не возникло, и в 16.40 товар был выпущен таможенным органом. С этого момента указанный товар приобрел статус товара ЕАЭС и был передан в управление декларанту, но склад ООО "Альянс Терминал" автомобиль не покинул", - говорится в сообщении.Уточняется, что на территории склада тот же декларант утром 30 сентября подал и зарегистрировал транзитную декларацию, по которой тот же товар был оформлен компанией "ГУ АР ДЖИ ГРУП" для перевозки из Армении в РФ (получатель - российское ООО "Лидер"). В комитете по госдоходам заявили, что это повседневная практика, установленная законодательством ЕАЭС.Взрыв на Крымском мосту: в Грузии отрицают свою причастность к делу>>Отмечается, что товар ввезли в Россию на той же грузинской машине, водителем был тот же человек, был оформлен "желтый коридор", к транзитной декларации на указанную полиэтиленовую строительную пленку было приложено экспертное заключение организации "Армэкспертиза", удостоверяющее, что это не продукт двойного назначения. В ведомстве подчеркнули, за время нахождения товара под таможенным контролем на складе временного хранения грузовик был в поле зрения камер наблюдения, не разгружался, не перегружался и не загружался другими товарами до полного завершения таможенных процедур ввоза в Армению и перевозки в Россию. В комитете уточнили также, что рентгенография была проведена и при выезде грузовика на территорию Грузии 1 октября, в результате, отметили в комитете, было получено то же изображение, что и при въезде в страну."Таким образом, процессы ввоза, таможенного контроля, рентгенографии, таможенного оформления, оформления документов, вывоза вышеуказанного груза проходили надлежащим образом, в соответствии с законом, рентгенография груза при въезде и выезде из Армении не выявила факторов риска", - говорится в сообщении.Данные спецслужб РФЦентр общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ) заявил, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины.Российские спецслужбы задержали пять граждан России, а также троих иностранцев – граждан Украины и Армении.Спецслужбы России назвали организаторов теракта на Крымском мосту>>По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета моста.По предварительным данным следствия, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.Как заявил ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин, в организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур.По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в Интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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