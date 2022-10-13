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Исполняющим обязанности ректора ТГУ согласился быть только один человек

Исполняющим обязанности ректора ТГУ согласился быть только один человек

Заявку в конкурсную комиссию подал профессор Джаба Самушия, и его кандидатуру рассмотрят на академическом совете 20 октября 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T23:27+0400

2022-10-13T23:27+0400

2022-10-13T23:30+0400

грузия

новости

общество

джаба самушия

георгий шарвашидзе

тбилисский государственный университет

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Завершился прием заявок для участия в конкурсе исполняющего обязанности ректора Тбилисского городского университета – заявку подал один человек, говорится в сообщении администрации университета.Поиск и.о. ректора крупнейшего университета стал необходим после того, как Георгий Шарвашидзе подал в отставку с должности ректора ТГУ 7 октября.По данным администрации, заявку в конкурсную комиссию подал профессор Джаба Самушия и теперь его кандидатуру рассмотрят на академическом совете 20 октября.Ректор Тбилисского госуниверситета подал в отставку >>О назначении Самушия ранее заявило части студентов, которые считают его ставленником правительства Грузии. Они заявили, что выборы ректора фиктивные.Недовольные уже пригрозили начать акции протеста. В сообщении части студентов отмечено, что во главе университета должны стоять ученые, выбранные демократическим путем, которые будут заботиться о развитии науки, решении проблем студентов с жильем и доступе к образованию.ТГУ стал членом сети университетов столиц Европы >>Студенческое движение еще раз повторяет те требования, которые они выдвигает последние шесть месяцев. В частности, они требуют от государства строительство достойного студенческого общежития, обеспечить квартирную субсидию для студентов, чтобы до строительства общежития они смогли получить финансовую помощь и платить за аренду.Часть студентов также требует распустить академический совет и изменить правило выбора ректора. По их мнению, ректора должны выбирать не 38 человек, а все профессора вуза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, джаба самушия, георгий шарвашидзе, тбилисский государственный университет