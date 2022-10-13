https://sputnik-georgia.ru/20221013/ispolnyayuschim-obyazannosti-rektora-tgu-soglasilsya-byt-tolko-odin-chelovek-271323916.html
Исполняющим обязанности ректора ТГУ согласился быть только один человек
Исполняющим обязанности ректора ТГУ согласился быть только один человек
Заявку в конкурсную комиссию подал профессор Джаба Самушия, и его кандидатуру рассмотрят на академическом совете 20 октября 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T23:27+0400
2022-10-13T23:27+0400
2022-10-13T23:30+0400
грузия
новости
общество
джаба самушия
георгий шарвашидзе
тбилисский государственный университет
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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Завершился прием заявок для участия в конкурсе исполняющего обязанности ректора Тбилисского городского университета – заявку подал один человек, говорится в сообщении администрации университета.Поиск и.о. ректора крупнейшего университета стал необходим после того, как Георгий Шарвашидзе подал в отставку с должности ректора ТГУ 7 октября.По данным администрации, заявку в конкурсную комиссию подал профессор Джаба Самушия и теперь его кандидатуру рассмотрят на академическом совете 20 октября.Ректор Тбилисского госуниверситета подал в отставку >>О назначении Самушия ранее заявило части студентов, которые считают его ставленником правительства Грузии. Они заявили, что выборы ректора фиктивные.Недовольные уже пригрозили начать акции протеста. В сообщении части студентов отмечено, что во главе университета должны стоять ученые, выбранные демократическим путем, которые будут заботиться о развитии науки, решении проблем студентов с жильем и доступе к образованию.ТГУ стал членом сети университетов столиц Европы >>Студенческое движение еще раз повторяет те требования, которые они выдвигает последние шесть месяцев. В частности, они требуют от государства строительство достойного студенческого общежития, обеспечить квартирную субсидию для студентов, чтобы до строительства общежития они смогли получить финансовую помощь и платить за аренду.Часть студентов также требует распустить академический совет и изменить правило выбора ректора. По их мнению, ректора должны выбирать не 38 человек, а все профессора вуза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, джаба самушия, георгий шарвашидзе, тбилисский государственный университет
грузия, новости, общество, джаба самушия, георгий шарвашидзе, тбилисский государственный университет
Исполняющим обязанности ректора ТГУ согласился быть только один человек
23:27 13.10.2022 (обновлено: 23:30 13.10.2022)
Заявку в конкурсную комиссию подал профессор Джаба Самушия, и его кандидатуру рассмотрят на академическом совете 20 октября
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Завершился прием заявок для участия в конкурсе исполняющего обязанности ректора Тбилисского городского университета – заявку подал один человек, говорится в сообщении администрации университета.
Поиск и.о. ректора крупнейшего университета стал необходим после того, как Георгий Шарвашидзе подал в отставку с должности ректора ТГУ 7 октября.
По данным администрации, заявку в конкурсную комиссию подал профессор Джаба Самушия и теперь его кандидатуру рассмотрят на академическом совете 20 октября.
О назначении Самушия ранее заявило части студентов, которые считают его ставленником правительства Грузии. Они заявили, что выборы ректора фиктивные.
Недовольные уже пригрозили начать акции протеста. В сообщении части студентов отмечено, что во главе университета должны стоять ученые, выбранные демократическим путем, которые будут заботиться о развитии науки, решении проблем студентов с жильем и доступе к образованию.
Студенческое движение еще раз повторяет те требования, которые они выдвигает последние шесть месяцев. В частности, они требуют от государства строительство достойного студенческого общежития, обеспечить квартирную субсидию для студентов, чтобы до строительства общежития они смогли получить финансовую помощь и платить за аренду.
Часть студентов также требует распустить академический совет и изменить правило выбора ректора. По их мнению, ректора должны выбирать не 38 человек, а все профессора вуза.