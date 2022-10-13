https://sputnik-georgia.ru/20221013/pokrov-presvyatoy-bogoroditsy-2022-narodnye-primety-chto-nelzya-delat-271314855.html

Покров Пресвятой Богородицы 2022: народные приметы, что нельзя делать

Покров Пресвятой Богородицы 2022: народные приметы, что нельзя делать

Покров Пресвятой Богородицы празднуют 14 октября – это один из пяти великих праздников православной церкви 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T17:48+0400

2022-10-13T17:48+0400

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Верующие в этот день отмечают чудесное явление Пресвятой Богородицы во Влахернской церкви Константинополя, когда Богоматерь защитила молящихся в церкви от врагов, накрыв людей своим широким белым покрывалом (покровом).Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы – о приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия.Что нельзя делать на ПокровНа Покров Пресвятой Богородицы нельзя делать тяжелую физическую работу, поэтому крестьяне старались до наступления праздника завершить сбор урожая и подготовку к долгой суровой зиме.Нельзя на Покров делать работу по дому – в этот день желательно пойти в храм и попросить Пресвятую Богородицу о помощи и защите. По народным приметам, на Покров будут услышаны все молитвы.В праздник нельзя заниматься рукоделием – по народным приметам, это может привлечь в дом неприятности.На Покров нельзя ругаться, ссориться, обижать окружающих, сплетничать и злословить.Также нельзя устраивать на Покров шумные застолья и напиваться.Нельзя на Покров Пресвятой Богородицы грустить и унывать – в праздник положено радоваться и благодарить Господа за все - дарованный урожай, благополучие и возможности.Народные приметыПо приметам, щедрость на Покров Пресвятой Богородицы вознаграждается, поэтому люди старались помочь неимущим. Пекли для благосостояния семьи блины - есть примета, чем больше на Покров испекут блинов, тем теплее в доме будет зимой.По народным приметам, чтобы защититься от сглаза, многие сжигали старую одежду, а маленьких детей обливали водой на пороге дома сквозь решето или сито, чтобы они не болели.С Покровом Пресвятой Богородицы, который считали девичьим праздником, много примет было связано со сватовством и замужеством.Девицы с утра бежали в церковь, чтобы поставить перед иконой Покров Пресвятой Богородицы свечу и попросить Божью Матерь о даровании суженого. По приметам, раньше всех замуж выйдет та девица, которая зажжет свечу первой.Хорошая примета провести весело Покров Пресвятой Богородицы – значит скоро появится долгожданный жених.Чтобы приманить суженого, по народным приметам, пекли хлеб и ставили его на подоконник.Благополучие молодоженам сулил снег, выпавший на Покров, - по приметам, чем больше снега, тем больше свадеб.Народная примета гласит, что если парень с девушкой познакомится на Покров – они скоро поженятся.По приметам, зима будет холодной, если на Покров дует северный ветер, а если южный – теплая.Если до Покрова выпадет первый снег, это примета, предсказывающая, что зима наступит нескоро.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220927/kakogo-chisla-pokrov-presvyatoy-bogoroditsy-2022-tserkovnyy-kalendar-270821442.html

https://sputnik-georgia.ru/20221013/molitvy-na-pokrov-2022-o-chem-prosyat-presvyatuyu-bogoroditsu-271279900.html

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