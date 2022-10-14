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https://sputnik-georgia.ru/20221014/novak-organizatory-vzryvov-na-severnykh-potokakh-vvergli-es-v-energeticheskuyu-bednost-271350404.html
Новак: организаторы взрывов на "Северных потоках" ввергли ЕС в энергетическую бедность
Новак: организаторы взрывов на "Северных потоках" ввергли ЕС в энергетическую бедность
По словам вице-премьера, Россия не видит в ближайшее время предпосылок для возврата цен на газ в Европе к прежним уровням. 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T21:17+0400
2022-10-14T21:17+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт - Sputnik. Организаторы взрывов на "Северных потоках" фактически обнулили энергобезопасность Европы и ввергли ее в энергетическую бедность, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на полях Российской энергетической недели.Две утечки газа были обнаружены на "Северном потоке" и одна – возле острова Борнхольм на "Северном потоке – 2", который был заполнен после строительства техническим газом. Затем стало известно, что береговая охрана Швеции обнаружила еще одну утечку. Причины ЧП пока неизвестны, однако власти ряда стран высказали мнение, что инциденты могли произойти из-за диверсии.По его словам, Россия не видит в ближайшее время предпосылок для возврата цен на газ в Европе к прежним уровням.Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Отметку в 2000 долларов на лондонской бирже ICE котировки преодолели в декабре.Боеприпасы Второй мировой мешают расследованию взрывов на "Северных потоках" &gt;&gt;Ценовой рекорд в 3 892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта текущего года. К середине октября котировки снизились до уровня 1500–1700 долларов.Вице-премьер РФ также заявил, что добыча нефти в России в ноябре ожидается стабильной, на уровне 9,9 миллиона баррелей в сутки, в декабре возможны корректировки из-за санкций Евросоюза.Россия не будет восстанавливать "Северные потоки", пока Европа не станет конструктивной &gt;&gt;Напомним, 26 сентября произошли взрывы сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Эксперты сходятся во мнении, что это была диверсия. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября.
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в мире, россия, новости, политика, александр новак, северный поток-2
в мире, россия, новости, политика, александр новак, северный поток-2

Новак: организаторы взрывов на "Северных потоках" ввергли ЕС в энергетическую бедность

21:17 14.10.2022
© photo: Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак.
Министр энергетики РФ Александр Новак. - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2022
© photo: Sputnik / Илья Питалев
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По словам вице-премьера, Россия не видит в ближайшее время предпосылок для возврата цен на газ в Европе к прежним уровням.
ТБИЛИСИ, 14 окт - Sputnik. Организаторы взрывов на "Северных потоках" фактически обнулили энергобезопасность Европы и ввергли ее в энергетическую бедность, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на полях Российской энергетической недели.
Две утечки газа были обнаружены на "Северном потоке" и одна – возле острова Борнхольм на "Северном потоке – 2", который был заполнен после строительства техническим газом. Затем стало известно, что береговая охрана Швеции обнаружила еще одну утечку. Причины ЧП пока неизвестны, однако власти ряда стран высказали мнение, что инциденты могли произойти из-за диверсии.
"То, что произошло, фактически обнулило европейскую энергетическую безопасность. Сделало энергетически бедной Европу, по сути дела. Те, кто задумал и провел эту террористическую акцию, тот просто вверг Европу в энергетическую бедность", - отметил Новак.
По его словам, Россия не видит в ближайшее время предпосылок для возврата цен на газ в Европе к прежним уровням.

Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Отметку в 2000 долларов на лондонской бирже ICE котировки преодолели в декабре.
Боеприпасы Второй мировой мешают расследованию взрывов на "Северных потоках" >>

Ценовой рекорд в 3 892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта текущего года. К середине октября котировки снизились до уровня 1500–1700 долларов.
Вице-премьер РФ также заявил, что добыча нефти в России в ноябре ожидается стабильной, на уровне 9,9 миллиона баррелей в сутки, в декабре возможны корректировки из-за санкций Евросоюза.
Россия не будет восстанавливать "Северные потоки", пока Европа не станет конструктивной >>
Напомним, 26 сентября произошли взрывы сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Эксперты сходятся во мнении, что это была диверсия. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября.
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