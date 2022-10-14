https://sputnik-georgia.ru/20221014/vse-reshayut-partii-gruzinskaya-mechta-ob-otsenkakh-kandidatov-v-ombudsmeny-271350165.html

Все решают партии: "Грузинская мечта" об оценках кандидатов в омбудсмены

Все решают партии: "Грузинская мечта" об оценках кандидатов в омбудсмены

Правящая партия заранее заявила, что не будет представлять своего кандидата на пост Народного защитника, и предоставила это сделать оппозиции 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T20:44+0400

2022-10-14T20:44+0400

2022-10-14T20:56+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта

омбудсмен

народный защитник грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/11/251750217_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_89a22050d1cd70d94e45bf9d44b8ee65.jpg

ТБИЛИСИ, 14 окт - Sputnik. Рейтинги кандидатов в Народные защитники не имеют значения, так как решение о выдвижении принимают партии, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.Оценочная комиссия в четверг обнародовала оценки 18 кандидатов в Народные защитники Грузии. Самые высокие оценки получили: основатель НПО "Партнерство за права человека", адвокат по делам детей и лиц с ОВЗ Анна Абашидзе, заместитель Народного защитника Грузии Георгий Бурджанадзе председатель научно-интеллектуального клуба "Диалог поколений" Нугзар Кохреидзе и основатель НПО "Страж суда Грузии", бывший член Высшего совета юстиции по квоте оппозиции Нази Джанезашвили.При этом он отметил, что последние слово остается за партиями, которые должны назвать семь кандидатов из 18."Окончательный ориентир и цель, чтобы политические субъекты назвали как минимум семь кандидатов, и после мы примем решение, кто из этих семи будет выбран", - сказал Сарджвеладзе.Комиссия завершила работу по оценке кандидатов в омбудсмены Грузии >>Правящая партия "Грузинская мечта" заранее заявила, что не будет представлять своего кандидата на пост Народного защитника, и предоставила это сделать оппозиционным фракциям и политическим группам.Фракции и политические группы должны назвать семь своих кандидатов до 21 октября, после чего кандидатуры рассмотрят комитеты, и состоится голосование за каждого из них на пленарном заседании.На пост Народного защитника Грузии претендует 19 кандидатов >>Для того, чтобы стать Народным защитником, кандидат должен получить наибольшее количество голосов, но не менее 90 голосов.Народный защитник Грузии будет избран на шесть лет.Права омбудсменаНародный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, грузинская мечта, омбудсмен, народный защитник грузии