https://sputnik-georgia.ru/20221017/novaya-model-finansirovaniya-klinik-gruzii-voydet-v-silu-s-1-noyabrya-271404802.html

Новая модель финансирования клиник Грузии войдет в силу с 1 ноября

Новая модель финансирования клиник Грузии войдет в силу с 1 ноября

Финансирование по новой модели будет проходить с учетом диагноза, заявил замминистра 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. С 1 ноября войдет в силу новая модель финансирования клиник, так называемая система DRG (Diagnostic Related Group), заявил замминистра здравоохранения Илья Гудушаури после встречи с представителями медсектора.Новая система должна была быть внедрена еще с 3 октября, однако процесс был перенесен по просьбе ассоциации клиник страны.Как отметил Гудушаури, сейчас пациенты финансируются конкретно по тем медицинским вмешательствам, которые им понадобились. Финансирование по новой модели будет проходить с учетом диагноза.Как отметил Гудушаури, для самого пациента ничего не меняется помимо того, что государство устанавливает новые условия игры для клиник.Если до сих пор клиники могли потребовать от пациента дополнительные гонорары за лучшие условия (помимо той суммы, которая предложена в рамках всеобщего страхования), то после внедрения новой системы финансирования у них такого права больше не будет."Для любого диагноза определен тариф, объем соплатежа составляет 10, 20 или 30%. Пациент будет знать расценку, соответствующий процент, и выше этой суммы ничего больше не будет платить", - подчеркнул Гудушаури.Азарашвили пояснил, почему Грузия не перешла на новый метод финансирования клиник с осени >>Как отметил Гудушаури, помимо того что новая система защитит граждан от дополнительных расходов, данная модель важна и для самого медицинского сектора.По словам Гудушаури, с марта этого года, после того как после коронавируса обращаемость пациентов к клиникам снизилась, медсектору стало тяжело и он начал требовать повышения тарифов. Именно поэтому Минздрав начал работать над внедрением новой системы финансирования.Гудушаури подчеркнул, что Минздрав Грузии будет строго контролировать те клиники, которые предъявят дополнительные требования пациентам.По решению Минздрава страны на первом этапе новая модель финансирования не распространится на следующие медсервисы: плановая и неотложная амбулатория, интенсивный уход и лечение неонатального возраста, лечение врожденного порока сердца, роды и кесарево сечение, химиотерапия и гормонотерапия, лучевая терапия и связанные с ней обследования и медикаменты, комбустиология (ожоговая медицина – ред.), тромбэктомия и тромболизис в случае инсульта.В Минздраве пояснили, что данные медицинские услуги будут финансироваться в соответствии с тарифами, установленными по приказу министра.Каким стандартам должны соответствовать клиники Грузии – ответ главы Минздрава >>Ранее в Минздраве Грузии заявили, что данный метод финансирования внедрен во многих странах мира и в Грузии он вводится именно на опыте этих стран. Глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили назвал эту модель системой справедливого платежа.При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе должен относиться пациент – с учетом его диагноза, возраста и ряда других критериев. Министр считает, что внедрение новой системы сформирует справедливый и адекватный тариф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии