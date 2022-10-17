https://sputnik-georgia.ru/20221017/summa-vydannykh-agrokreditov-v-gruzii-prevysila-160-millionov-lari-271386279.html

Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 160 миллионов лари

Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 160 миллионов лари

Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T07:01+0400

2022-10-17T07:01+0400

2022-10-17T08:15+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. В Грузии для поддержки выращивания однолетних культур в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдано более 10,5 тысячи кредитов на сумму 162 миллиона лари (58,3 миллиона долларов) с 22 марта по настоящее время, говорится в сообщении Агентства развития села.Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.Максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18%. В рамках проекта сумма кредита на одного получателя определяется от 5 до 100 тысяч лари (от 1,8 до 35,9 тысячи долларов).Ртвели 2022 в Кахети подходит к концу – переработано 80% урожая винограда >>Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.В Грузии переработали до пяти тысяч тонн нестандартных яблок >>По информации Агентства, кредиты направлены на снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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