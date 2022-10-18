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До чего "докатилась" Грузия, отказавшись от антироссийских санкций? – видео
До чего "докатилась" Грузия, отказавшись от антироссийских санкций? – видео
Рост товарооборота, денежных перечислений и туристического потока – с начала года у этих составляющих экономики Грузии впечатляющие показатели. К чему привели... 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T11:21+0400
2022-10-18T11:21+0400
2022-10-18T11:30+0400
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Россия, как и раньше, один из главных партнеров наряду с другим соседом – Турцией. За 8 месяцев этого года товарооборот между Грузией и Россией вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти полтора миллиарда долларов.С января по сентябрь 2022 года Грузию посетили более 780 тысяч граждан России. За первые семь месяцев этого года в Грузию из России перечислили более 850 миллионов долларов, а это – 40% от общего объема денежных переводов.Кроме того, на собственников квартир в крупных городах страны свалилось невиданное финансовое благополучие – стоимость аренды выросла более чем втрое. В правительстве утверждают – в стране двухзначный экономический рост, а Грузия в это непростое время является островком стабильности и безопасности на карте региона.Политолог: Стабильность в Грузии – результат политики правящей партии
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мультимедиа, видео, экономика, грузино-российские отношения, видео, грузия, видео-новости из грузии
мультимедиа, видео, экономика, грузино-российские отношения, видео, грузия, видео-новости из грузии
До чего "докатилась" Грузия, отказавшись от антироссийских санкций? – видео
11:21 18.10.2022 (обновлено: 11:30 18.10.2022)
Рост товарооборота, денежных перечислений и туристического потока – с начала года у этих составляющих экономики Грузии впечатляющие показатели. К чему привели страну отказ от антироссийских санкций и нежелание ввязываться в военные действия?
Россия, как и раньше, один из главных партнеров наряду с другим соседом – Турцией. За 8 месяцев этого года товарооборот между Грузией и Россией вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти полтора миллиарда долларов.
С января по сентябрь 2022 года Грузию посетили более 780 тысяч граждан России. За первые семь месяцев этого года в Грузию из России перечислили более 850 миллионов долларов, а это – 40% от общего объема денежных переводов.
Кроме того, на собственников квартир в крупных городах страны свалилось невиданное финансовое благополучие – стоимость аренды выросла более чем втрое. В правительстве утверждают – в стране двухзначный экономический рост, а Грузия в это непростое время является островком стабильности и безопасности на карте региона.