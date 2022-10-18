https://sputnik-georgia.ru/20221018/tragediya-v-tbilisi---krug-obvinyaemykh-mozhet-rasshiritsya-271443429.html
Трагедия в Тбилиси - круг обвиняемых может расшириться
Трагедия в Тбилиси - круг обвиняемых может расшириться
Следственные действия по делу продолжаются, на основании полученных доказательств может вырасти число обвиняемых, заявил представитель МВД 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T21:29+0400
2022-10-18T21:29+0400
2022-10-18T21:56+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Число обвиняемых по делу о трагедии в парке Ваке в Тбилиси, где погибла 13-летняя девочка, может увеличиться, заявил замдиректора департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили.Во вторник министерство внутренних дел Грузии объявило о задержании девяти человек по делу о трагедии в парке Ваке 13 октября этого года, во время которой от удара током пострадали трое детей, одна из пострадавших - 13-летняя девочка, умерла.На данном этапе следствие установило, что двое сварщиков, менявших дизайн труб воды в фонтане, прижали электрический провод решеткой к бетону и повредили его изоляцию.Ни в компании, которая наняла рабочих, ни в компании, осуществлявшей обновление фонтанов в парке, ни в службе охраны окружающей среду не проверили работу сварщиков, в результате чего любой прикоснувшийся к воде работающего фонтана получал бы удар током.Трагедия в парке Ваке - задержаны девять человек >>Кроме того, следствие установило, что никто из инспекторов не оценивал работу компании по обновлению фонтанов на соответствие нормам строительства, действующим в Грузии.Для составления акта-приема сдачи работ было составлено фальшивое экспертное заключение.Трагедия в парке Ваке: почему в фонтане оказался кабель высокого напряжения >>Задержанных по делу обвиняют в халатности, изготовлении фальшивых документов и нарушении правил работ на энергообъекте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, парк ваке
Трагедия в Тбилиси - круг обвиняемых может расшириться
21:29 18.10.2022 (обновлено: 21:56 18.10.2022)
Следственные действия по делу продолжаются, на основании полученных доказательств может вырасти число обвиняемых, заявил представитель МВД
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Число обвиняемых по делу о трагедии в парке Ваке в Тбилиси, где погибла 13-летняя девочка, может увеличиться, заявил замдиректора департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили.
Во вторник министерство внутренних дел Грузии объявило о задержании девяти человек по делу о трагедии в парке Ваке 13 октября этого года, во время которой от удара током пострадали трое детей, одна из пострадавших - 13-летняя девочка, умерла.
"Следственные действия по делу продолжаются, на основании полученных доказательств, возможно, круг обвиняемых расширится", - заявил Мурадашвили на брифинге.
На данном этапе следствие установило, что двое сварщиков, менявших дизайн труб воды в фонтане, прижали электрический провод решеткой к бетону и повредили его изоляцию.
Ни в компании, которая наняла рабочих, ни в компании, осуществлявшей обновление фонтанов в парке, ни в службе охраны окружающей среду не проверили работу сварщиков, в результате чего любой прикоснувшийся к воде работающего фонтана получал бы удар током.
Кроме того, следствие установило, что никто из инспекторов не оценивал работу компании по обновлению фонтанов на соответствие нормам строительства, действующим в Грузии.
Для составления акта-приема сдачи работ было составлено фальшивое экспертное заключение.
Задержанных по делу обвиняют в халатности, изготовлении фальшивых документов и нарушении правил работ на энергообъекте.