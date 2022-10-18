https://sputnik-georgia.ru/20221018/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-271413118.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T07:01+0400

2022-10-18T07:01+0400

2022-10-18T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю поилась на 0,69% и составила 85,04 доллара с доходностью 7,69%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,4%, торги закрылись с доходностью 5,3% по цене 100,51 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 93,58 пункта с доходностью 11,22%, за неделю цена повысилась на 0,03%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 2,07% и составила 76,54 пункта, доходность составила 9,44%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась 0,51% и составила 19,54 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 375 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 19,0-20,3 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 1,99% и составила 6,15 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 102 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,98-6,3 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 1,61% до 17,1 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 219 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 16,68-18,24 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации