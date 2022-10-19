https://sputnik-georgia.ru/20221019/ekologicheskiy-monitoring-rek-inguri-i-rioni-proydet-v-gruzii-271438648.html

Экологический мониторинг рек Ингури и Риони пройдет в Грузии

Экологический мониторинг рек Ингури и Риони пройдет в Грузии

Реализация проекта будет способствовать улучшению систем мониторинга поверхностных вод в Грузии 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T07:01+0400

2022-10-19T07:01+0400

2022-10-19T07:01+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство окружающей среды

черное море

риони

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В Грузии проведут оценку экологического состояния рек Риони и Ингури на западе страны, сообщает Национальное агентство окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.Специалисты агентства провели мониторинг в заранее выбранных исследовательских точках в регионах Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети и Самегрело - Земо Сванети.Мониторинг экологического состояния рек проводится в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта "Евросоюз для окружающей среды – водные ресурсы и экологические данные (EU4WD)".Основной целью проекта является разработка планов управления бассейнами водных ресурсов и поддержка деятельности по мониторингу окружающей среды в странах Восточного партнерства, включая Грузию.По информации ведомства, реализация проекта будет способствовать улучшению систем мониторинга поверхностных вод в Грузии, разработке планов управления бассейнами и реализации экологических принципов Рамочной водной директивы ЕС.Богатые водные ресурсыВ Грузии 26,6 тысячи рек протяженностью 59 тысяч километров, которые способствуют природному воспроизводству грунтовых вод. За сутки страна может производить 26 миллиардов литров воды в сутки.Грузинские реки относятся к двум основным бассейнам, которые разделяет Лихский хребет. К Черноморскому бассейну относятся 18 109 рек (70%), а к бассейну Каспийского моря – 7 951 (30%).В Восточной Грузии почти все реки создают единую систему и впадают в Каспийское море. А реки Западной Грузии независимо впадают в Черное море.Грузия усилит мониторинг за качеством воды >>Река Риони – самая полноводная река Грузии. В древности она была известна как Фазис. Под таким названием она упоминалась в работах Вергилия, Сократа, Аполлония Родосского.Протяженность Риони 327 километров, а площадь бассейна составляет 13,4 тысячи квадратных километров.Риони берет свое начало на склонах Большого Кавказа и впадает в Черное море недалеко от города Поти.Риони привлекает любителей экстремальных видов спорта. Это лучшая река для рафтинга в Грузии. Это шумная горная река всех категорий сложности, где нет ни единого участка спокойной воды.Реку Арагви проверят на чистоту в честь праздника >>Ингури большая река на Западе Грузии. Ее длина – 213 км, площадь водосборного бассейна – более четырех тысяч квадратных километров.Берет начало несколькими истоками из ледников Главного, или Водораздельного, хребта Большого Кавказа, основной исток находится на южном склоне горы Шхара, у одноименного ледника, другие – в снежниках на склонах Эльбруса и Ушбы. В верховьях течет по Сванетской котловине, ниже – в глубоком и узком ущелье, затем в постепенно расширяющейся долине, а у города Джвари выходит на Колхидскую низменность. Впадает в Черное море.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, черное море, риони