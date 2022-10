https://sputnik-georgia.ru/20221019/zapad-zapuskaet-novyy-raund-eskalatsii-271469599.html

Запад запускает новый раунд эскалации

Запад запускает новый раунд эскалации

Специальная военная операция России на Украине за почти девять месяцев пережила немало поворотов 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19

2022-10-19T19:01+0400

2022-10-19T19:01+0400

Автор этой колонки последовательно освещала планы Вашингтона. Уже в марте было понятно: администрация Байдена делает против России заход столь же серьезный, как и в свое время Рейган против Советского Союза, пишет автор РИА Новости Вероника Крашенинникова.Свои амбиции на восточные земли заявляет Польша в рамках концепции Междуморья столетней давности. Крым считает "своим" президент Турции Реджеп Эрдоган, самый противоречивый партнер России: каждый раз, когда говорим о нем, стоит помнить, что Турция размещает штаб сухопутного командования сил НАТО. При этом рассчитывать на наших китайских партнеров можно только самым сдержанным образом — в силу взвешенности их политики и тесных экономических связей с США. Пристально были рассмотрены американские кадры, которые "решают все" в Киеве и Варшаве, а также Ереване. Деятельность сил специального назначения Сухопутных войск США, они же зеленые береты, дают понимание диверсионных возможностей и планов США и их союзников. Текущие действия наиболее агрессивных кругов Вашингтона по расколу России через продвижение сепаратизма, федерализма и "региональных идентичностей" показывают важное направление действий внутри страны.Что изменилось за последний месяц? Контрнаступление Киева в сентябре позволило США и НАТО перейти к следующему этапу военного давления на Россию. Поводом для нового витка эскалации послужили российские бомбардировки энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на Крымский мост. Рассмотрим новый раунд военной поддержки Киеву, но прежде обратимся к целеполаганию Вашингтона: там обсуждают, что должно "остаться от России" по итогам действий на Украине.Влиятельный обозреватель The Washington Post Дэвид Игнейшс, обычно транслирующий мнение мейнстрима ЦРУ (в отличие от радикальных частей Управления), в колонке 11 октября рассуждает, кто здесь враг — Путин или собственно Россия. Как полагается опытному специалисту, автор заявляет позиции через тех, кого интервьюирует, — естественно, украинцев. И те как один ожидаемо заявляют: враг — сама Россия, потому что "большинство россиян поддерживают жестокую войну Путина так же, как большинство немцев поддерживали Адольфа Гитлера". Эти украинцы единогласно хотят, чтобы послевоенная Россия распалась "на пять или шесть небольших государств".Для "баланса" Игнейшс приводит и "официальную" позицию: Байден добивается победы Украины, но не полного поражения России, как он написал в мае в колонке The New York Times. Понимаем, что это лишь официальный дискурс, который призван прикрывать истинные планы. Сам же автор заявляет "умеренную" позицию: "Я не хочу, чтобы Россия была уничтожена, и считаю ошибочными любые доводы о том, что она навсегда осталась чужой цивилизацией. Но идеология, которую представляет Путин и которую принимают многие россияне, должна быть побеждена".И каким путем Вашингтон планирует достичь такой цели? На прошлой неделе одно за другим состоялась серия крупных военных совещаний. В Брюсселе 12 октября прошла шестая встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" (по названию крупнейшей военной базы США в Германии). В группе состоят не только члены НАТО, но и другие союзники, в общей сложности более 50 стран. Вел встречу, как полагается, министр обороны США Ллойд Остин при участии председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Милли. К слову, каждая его награда есть свидетельство военных преступлений США. Заседание контактной группы продолжилось двухдневной встречей министров обороны стран НАТО — вместе с Финляндией и Швецией, стоящими на входе. А в пятницу собралась еще и "бухарестская девятка" — встревоженные члены восточного фланга НАТО.В преддверии встречи министров обороны НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг выступил с программной речью-мантрой: сохраним и усилим поддержку Украины, союзники по-прежнему едины, НАТО не является стороной конфликта, но поддержка альянса играет ключевую роль, удвоили количество боевых групп на востоке Альянса, увеличиваем численность сил быстрого реагирования. Столтенберг анонсировал также планы увеличить запасы и производство боеприпасов и обеспечить военную промышленность долгосрочным спросом.В этот момент по кабинетам американского ВПК и их лоббистов, вероятно, прокатились бурные продолжительные аплодисменты.Все это необходимо потому, заявил Столтенберг, что победа России над Украиной станет ни много ни мало поражением НАТО.Итог серии силовых совещаний Запада — подтверждение поддержки Киеву на "столько, сколько потребуется" и новый акцент на поставках систем противовоздушной обороны. Шире — встреча НАТО была посвящена "реализации исторических решений", принятых на саммите альянса в Мадриде в конце июня.Совещания еще не закончились, а Берлин, который раньше подтормаживал поставки вооружений, уже направил Украине одну из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T. Министр обороны США Остин, отвечая на вопрос украинских медиа о сроках поставки, обещал их прибытие "настолько быстро, насколько физически возможно". При этом Остин гарантировал "расширять оборонные возможности Украины" не только согласно неотложным потребностям, но и с прицелом на перспективу. И это правда: некоторые обещанные вооружения будут готовы только через год-два, а то и три — показатель срока, на протяжении которого Вашингтон готов продолжать военные действия против России руками украинцев.Уже 15 октября Байден уполномочил Госдепартамент выделить новый транш военной помощи Украине на 725 миллионов долларов. И даже Франция заявила о планах обучить около двух тысяч украинских солдат — впервые со старта конфликта (по крайней мере, официально). Контингенты будут проходить ротацию, потому что конфликт на Украине будет долгим, объясняет глава Минобороны Франции Лекорню.Обсуждали и ядерный вопрос. НАТО в ближайшее время проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания, подтвердил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции, потому что "это будет очень неправильный сигнал, если мы вдруг отменим рутинные, давно запланированные учения". Но, как и министр обороны США Остин в последние месяцы, Столтенберг повторил: "Мы не наблюдаем никаких изменений в ядерной позиции России".Наконец, на системном уровне Белый дом опубликовал новую стратегию нацбезопасности. В этом основополагающем для военной политики документе России приписан статус "актуальной угрозы безопасности в Европе" и объекта "сдерживания". Украиной дело, конечно, не ограничивается. Вашингтон планирует укреплять партнерство с союзниками в Арктике, потому что действия России там "несут риски непреднамеренного конфликта". Для того и требуется принятие в НАТО двух арктических стран — Финляндии и Швеции. За Китаем тем временем закреплен статус "самого серьезного геополитического вызова".Главными целями стратегии безопасности названы, как всегда, защита американцев и расширение экономических возможностей США. Где она — наука политэкономия, когда так нужна. Самый точный анализ конфликта на Украине — и, соответственно, решения — даст разбор столкновения интересов различных групп капитала.В заключение вернемся к колонке Дэвида Игнейшса: есть в ней еще один примечательный момент. "Американцы испытывают приятное возбуждение", наблюдая за победами украинцев, пишет он. Это же с восточной тонкостью отметила и китайская газета Global Times: США "наслаждаются эскалацией" конфликта на Украине. Да, тяжелые шестерни конфликта затягивают Россию все глубже и глубже в военное противостояние. Киев организовал диверсию на Крымском мосту — и не ответить было нельзя.Повторю вывод из предыдущих текстов: выиграть конфликт с Западом можно только за счет недюжинной интеллектуальной собранности. Еще доходчивее говорил старшина Васков в фильме "А зори здесь тихие": "Война ведь — это не кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

